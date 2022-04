DSG Union Perg zeigt Titelaspiranten der Landesliga Ost Union Dietach Grenzen auf und zieht ins Halbfinale ein

Details Dienstag, 19. April 2022 21:52

Verwirklicht der aktuelle Spitzenreiter der Landesliga Ost Union PROCON Wohnbau Dietach tatsächlich am Ende der Saison das ambitionierte Vereinsziel, wird es derartige hochklassige Matches in naher Zukunft regelmäßig geben. Heute bekam man es auf eigener Anlage im Viertelfinale des TRANSDANUBIA Landescups mit der DSG Union HABAU Perg aus der Oberösterreich-Liga zu tun. Schlussendlich setzte sich der Favorit durch. Für den Landesligisten kam es indes knüppeldick: Zwei absolute Unterschiedsspieler verletzten sich, einer wohl schwerer.

Denis Berisha muss mit der Rettung abtransportiert werden

Vor in etwa 250 Zuschauern begann der Gastgeber stark und bot durch eine mutige, forsche Spielweise den Pergern, die gleich auf mehreren Positionen rotierten, zunächst die Stirn. Der OÖ-Ligist fand mit Fortdauer der Partie dann aber immer besser in eben jene und erlangte zunehmend die Kontrolle gegen einen Kontrahenten, für den es in Minute 31 den ersten Dämpfer setzte. Denis Berisha, der wohl wichtigste Akteur im bisherigen Saisonverlauf, verletzte sich wohl schwer am Knöchel und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Nachdem die Dietacher durch Stürmer Yusuf Efendioglu Top-Chancen vorgefunden hatten, sorgte erwähnter Schock-Moment dafür, dass man irgendwie aus dem Konzept gebracht wurde. In der 38. Minute dann der nächste Rückschlag: Nach einem Corner von Pergs Mario Ebenhofer lenkte Dietachs Kevin Brandner das Leder ins eigene Tor zum 0:1. Eine erste Hälfte zum Vergessen aus Sicht eines bemühten Underdogs.

DSG Union Perg fixiert Halbfinale

Sechs Minuten nach Wiederanpfiff musste Dietachs Übungsleiter Daniel Ruttensteiner ein zweites Mal verletzungsbedingt wechseln. Führungsspieler Mario Reiter, der sich wohl eine Zerrung zuzog, musste frühzeitig runter. Die Prandstätter-Truppe aus dem Mühlviertel, stark performend, schraubte unterdessen das Ergebnis in die Höhe. Durch einen Doppelschlag in den Minuten 62 und 65 sorgte man für die endgültige Entscheidung. Zunächst war Samir Mehmeti im Eins-gegen-eins an Dietachs Keeper Andreas Thallinger gescheitert. Daniel Steinbauer staubte aus kurzer Distanz ab. Nur Augenblicke später schlug der heute im Sturm aufgebotene Steinbauer ein zweites Mal zu. Als aufmerksamer Assistgeber war Mehmeti in Erscheinung getreten. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass der Landesligist heute auch am Aluminium scheiterte. Die eingewechselten Imran Sadriu und Stefan Thallinger hatten bei ihren Aktionen maximales Pech.

Stimmen zum Spiel:

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Die Enttäuschung ist groß. Die beiden Verletzungen, insbesondere die schwere von Denis Berisha, tun weh. Recht viel schlechter hätte dieser Tag nicht laufen können.“

Thomas Maier (sportlicher Leiter DSG Union Perg):

„Es war ein verdienter Sieg gegen einen unangenehmen, starken Gegner. Gute Besserung an Denis Berisha! Unsere Jungs machen das extrem gut. Sie geben Woche für Woche Gas und verdienen sich einfach diese Erfolge.“

Die Besten: Daniel Steinbauer (ST), Simon Ströbitzer (ZDMF)