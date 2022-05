OÖ-Liga 21/22: Analyse – Das war Spieltag 28

Details Sonntag, 29. Mai 2022 20:21

Die 28. Runde der Oberösterreich-Liga ist Geschichte. Sie ging an diesem Wochenende über die Bühne. Was sowohl Titelrennen als auch Abstiegskampf betrifft, brachte jener Matchtag keine sonderlich neuen Erkenntnisse mit sich. Es bleibt brutal spannend – oben wie unten. Ligaportal.at blickt noch einmal zurück.

Showdown um den Titel steht bevor

Sowohl der Spitzenreiter aus Weißkirchen (3:2 bei der Union Edelweiss) als auch der schärfste Verfolger aus Oedt (2:0 gegen den ASK St. Valentin) erledigten ihre Hausaufgaben gewissenhaft, sodass nun alles angerichtet ist für das große Finale um den Titel. Bereits am kommenden Donnerstag kommt es zum mit Hochspannung erwarteten direkten Duell in Weißkirchen. Die Zebras gehen mit zwei Punkten Vorsprung in jenes Kräftemessen. In der Hinserie wurden beim 1:1 die Punkte geteilt. Weiterhin theoretische Chancen auf den Meistertitel hat der Sieger des Landescups aus St. Martin. Nach dem 3:1-Derbyerfolg im heimischen Aubachstadion gegen die DSG Union Perg fehlen bei noch zwei ausstehenden Runden fünf Zähler auf die Spitze.

SPG Wallern/St. Marienkirchen einziges siegreiches Team des Ligamittelfelds

Von allen Mannschaften des großen Ligamittelfelds konnten nur die Zaunerboys aus Wallern an diesem Wochenende für richtig positive Schlagzeilen sorgen. In einer spektakulären Partie setzte man sich auf eigenem Kunstrasen mit 5:3 gegen die SPG Friedburg/Pöndorf durch. Es war der erste volle Erfolg unter Interimstrainer Horst Haidacher. Weil die Konkurrenz gleichzeitig patzte, ist der vierte Rang im Endklassement weiterhin absolut möglich.

Mannschaften der kritischen Zone ziehen Tempo brutal an

Bis auf die Fixabsteiger ASKÖ Donau Linz und SV Bad Schallerbach punkteten alle Teams der abstiegsbedrohten Zone in Runde 28 voll. Für den SV Bad Ischl (3:2 gegen die SPG Pregarten) und den SV Grün-Weiß Micheldorf (3:0 gegen die ASKÖ Donau Linz) sieht es nun richtig gut aus, was den Klassenerhalt betrifft. Ganz durch sind sie aber noch nicht – was auch und vor allem daran liegt, dass sich der SV Grieskirchen (2:1 in Mondsee) und die Union St. Florian (4:1 in Bad Schallerbach) noch lange nicht geschlagen geben. Entscheidung vertagt! Es bleibt weiterhin enorm spannend im Abstiegskampf. Direktes Duell zwischen genannten vier Teams gibt es in dieser Saison nur noch eines und zwar am letzten Spieltag zwischen dem SV Grün-Weiß Micheldorf und dem SV Grieskirchen.

Fotocredit: Klaus Haslinger