Willi Wahlmüller kehrt wieder zurück in seine Fußballheimat St. Florian

Details Donnerstag, 02. Juni 2022 18:56

Willi Wahlmüller und die Union TTI St. Florian gehen gemeinsam in die neue Fußballsaison. Der Verein und das gesamte Umfeld freuen sich sehr auf die Rückkehr von Erfolgscoach Wahlmüller als Trainer und sportlicher Leiter in Personalunion. "Wir sind ihm sehr dankbar, dass uns Willi bei unserem angestrebten Ziel, möglichst viele Florianer-Eigenbauspieler aus unserem Juniorsteam zu entwickeln und in den KM-Kader zu integrieren, unterstützen wird. Wir sind uns bewusst, dass das ein sehr ehrgeiziges Ziel im 75-jährigen-Vereinsjubiläumsjahr ist und natürlich eine große Herausforderung für den Trainer. Aber genau dieser Reiz/Aspekt und die enge Verbundenheit mit unserem Verein waren die ausschlaggebenden Gründe, warum sich W.W. für den Florianer-Weg entschieden hat", heißt es seitens der Union St. Florian.

Sektionsleiter Franz Kiss freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Sportchef und möchte sich auch noch ausdrücklich bei „Interimstrainer“ Wolfgang Gruber sehr herzlich bedanken, der in einer schwierigen Situation geholfen hat.

Zur Person:

Willi Wahlmüller, geb. 05.01.1967 in Unterweißenbach/Mühlviertel; UEFA-A-Lizenz-Inhaber

Trainer-Stationen jüngst:

SK Vorwärts Steyr (20.04.2019 - 19.10.2020)

St. Valentin (01.07.2018 - 20.04.2019)

Union Perg (11.09.2017 - 30.06.2018)

FC Blau-Weiß Linz (01.07.2014 - 15.09.2016)

Union St. Florian (01.07.2009 - 30.06.2014)

SV Sierning (01.07.2006 - 30.06.2009)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at