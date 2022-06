Sechs Neuverpflichtungen, sechs Abgänge – Kaderumbruch bei der Union Edelweiss

Details Freitag, 10. Juni 2022 19:48

Relativ durchwachsen war sie, die Saison der Union Edelweiss in der Oberösterreich-Liga. Schlussendlich wird ein Platz im Tabellenmittelfeld herausspringen, nachdem man zwischenzeitlich der abstiegsbedrohten Zone gefährlich nahe gekommen war. Um ein derartiges Szenario in der kommenden Spielzeit zu verhindern, setzt der Verein in diesen Tagen und Wochen alles daran, die Qualität des Kaders anzuheben. Nun gab man sechs prominente Neuzugänge bekannt. Weitere sechs Akteure kehren der Union Edelweiss indes den Rücken.

Tobias Hahn, Simon Kandler, Dominik Leonhartsberger, Philipp Stangl, Sinisa Markovic, Florin Anitoiu (v.l.n.r.)

Linzer werden bei der Konkurrenz fündig

„Die Union Edelweiss freut sich, relativ zeitnah die Kaderplanung abgeschlossen und sich sowohl sportlich als auch menschlich mit tollen Neuverpflichtungen verstärkt zu haben“, betont der sportliche Leiter des Vereins Lukas Moser. Der spektakulärste Transfer ist dabei wohl jener von Sinisa Markovic, welcher von der SPG Wallern/St. Marienkirchen kommt. Im offensiven Mittelfeld beheimatet, war der Routinier in den vergangenen beiden Jahren eine absolut tragende Säule im Spiel der Trattnachtaler. Mit Philipp Stangl, robuster, durchsetzungsstarker Angreifer, kommt ein weiterer Akteur mit OÖ-Liga-Erfahrung, der das Potential besitzt, zum Unterschiedsspieler zu avancieren. Er war zuletzt für die SPG Pregarten aktiv. Den gleichen Weg schlägt Defensivspezialist Simon Kandler ein.

Neuer Torwart von der Union St. Florian

Mit Dominik Leonhartsberger holte die Union Edelweiss zudem den Stammtorhüter der Union St. Florian. Der 29-Jährige gilt als absolut sicherer Rückhalt mit Erfahrung in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes. Ebenfalls von der Union St. Florian kommt Mittelfeldmann Tobias Hahn. Der 23-Jährige verstärkte zuvor vier Jahre lang die Reihen der Sängerknaben. Florin Anitoiu, 28-jähriger Defensivmann, komplettiert schließlich das Transferprogramm. Der dynamische Außenverteidiger mit Offensivdrang wurde vom Absteiger ASKÖ Donau Linz losgeeist.

Keeper Moritz Lüftner muss weichen

Mit Lukas Kitzmüller und Leonhartsberger ist die Union Edelweiss auf der Torhüterposition nun top besetzt. Moritz Lüftner, der in der aktuellen Saison immerhin fünf Mal zwischen den Pfosten stand, verlässt die Linzer unterdessen. Sein neuer Verein ist noch unbekannt. Selbiges gilt für die weiteren Abgänge Enis Kolakovic, Pio Pavlovic, Nedim Duric und Aldin Pezic. Defensivmann Filip Breskic zieht es indes zu einem Ligakonkurrenten. Der 19-jährige Kroate, der es in dieser Saison bislang auf 27 Einsätze brachte, wechselt zur ASKÖ Oedt.

Fotocredit: Union Edelweiss