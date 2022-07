„Der Charakter der Spieler ist bemerkenswert!“ – Bad Ischls Neo-Coach Josef Bögl im Interview

Details Donnerstag, 07. Juli 2022 18:15

Der SV Zebau Bad Ischl geht mit einem neuen Übungsleiter in die Saison 2022/23. Josef Bögl, der zuletzt dem Trainerstab des Konkurrenten aus der Oberösterreich-Liga ASKÖ Oedt angehört hatte, folgt auf Franz Scherpink, welcher die Zebau-Elf in einer komplizierten, fordernden Spielzeit am Ende zum Klassenerhalt geführt hatte. Ligaportal.at sprach mit dem Neo-Coach.

Ligaportal: Warum haben Sie sich schlussendlich für den SV Bad Ischl entschieden? Was gab den Ausschlag?

Bögl: „Nach dem halben Jahr in Oedt wollte ich in der Liga bleiben und war auf der Suche nach einem neuen Trainerjob. Mit Bad Ischl hat es dann perfekt geklappt. Ich bin froh, dass ich vom Verein das Vertrauen bekommen habe.“

Ligaportal: Sie sind am vergangenen Montag mit Ihrer neuen Truppe in die Vorbereitung gestartet. Welchen Eindruck haben Sie bislang von der Mannschaft gewonnen?

Bögl: „Einen sehr positiven. Der Charakter der Spieler ist auf alle Fälle bemerkenswert. Das hat man gleich gesehen. Jeder zeigt vollsten Einsatz. Das hat es mir gleich leicht gemacht. Ich habe mich vom ersten Moment an wohlgefühlt. Jeder Spieler ist mit einer hundertprozentigen Einstellung dabei. Jetzt gilt es, die Mannschaft gut kennenzulernen. Im Zuge dessen habe ich die Akteure ein Stammblatt ausfüllen lassen, in dem es um Wunschpositionen, ehemalige Vereine oder bisherige Verletzungen geht.“

Ligaportal: Wie erleben Sie die beiden Sommerneuzugänge Florian Bichler und Matthias Eisl bislang?

Bögl: „Sie sind mit riesiger Leidenschaft dabei. Sie haben ein großes Talent. Dazu kommt, dass sie bodenständige Spieler sind. Somit passen sie perfekt zum Verein.“

Ligaportal: Ist das Transferprogramm bei euch abgeschlossen oder wird sich noch etwas tun?

Bögl: „Der Verein ist noch auf der Suche nach einem Spieler, der seine Stärken im Defensivbereich hat und dort variabel einsetzbar ist. Ob der Transfer im Sommer oder dann erst im Winter über die Bühne geht, kann ich noch nicht sagen. Wir wollen auf jeden Fall einen Spieler, der uns weiterhilft.“

Ligaportal: Mit welcher Zielsetzung gehen Sie in die neue Saison?

Bögl: „Wir sind am Ende der Vorsaison einen Platz vor dem Abstieg gestanden. Die Liga wird wieder eng sein und man weiß wieder nicht, wie viele Mannschaften schlussendlich absteigen müssen. Wir wollen so schnell wie möglich die nötigen Punkte sammeln, um den Klassenerhalt zu fixieren. Wenn wir das vorzeitig schaffen, würden wir uns sehr freuen. Alles andere ist Bonus.“