Aufsteiger UFC Ostermiething: Die große Unbekannte in der OÖ-Liga – Trainer Robert Berg im Interview

Details Freitag, 08. Juli 2022 14:39

Am Ende einer brutal stabilen Saison krönte sich der UFC Stampfl-Bau Ostermiething zum Meister der Landesliga West und stieg somit in die Oberösterreich-Liga auf. Schnellstmöglich will man sich in der neuen sportlichen Umgebung akklimatisieren. Zentraler Faktor dabei: eine geschickte Transferpolitik, um den ohnehin schon starken Kader in qualitativer Hinsicht noch einmal auf ein neues Level zu hieven. Der Verein aus dem Grenzgebiet zu Bayern sondiert dabei auch ganz genau den deutschen Markt, was die Verpflichtung von Spielern aus Burghausen und Unterhaching beweist. Ligaportal.at sprach mit Trainer Robert Berg.

Ligaportal: Im Sommer habt ihr bereits vier Akteure für die Kampfmannschaft verpflichtet. Wie beurteilen Sie die Neuzugänge?

Berg: „Alexander Burgstaller kam von der SPG Friedburg/Pöndorf. Er ist ein Linksverteidiger mit hohen fußballerischen Qualitäten. Er bringt die Dynamik mit, die wir brauchen. Bislang hat er einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Florian Fuchs, der von der TSU Handenberg verpflichtet wurde, belebt den Konkurrenzkampf um die Torhüterposition. Wir haben mit Sebastian Holzner grundsätzlich einen super Keeper. Florian präsentiert sich bislang aber sehr stark. Julian Datz kommt von der U19 von Wacker Burghausen. Das ist ein sehr junger Spieler, der noch etwas Zeit braucht. Man merkt aber, dass er sehr gut ausgebildet ist. Julien Richter war zuletzt für die SpVgg Unterhaching aktiv. Wir erwarten uns, dass er ein Unterschiedsspieler für uns ist. Er braucht noch etwas, um wieder sein Top-Level zu erreichen. Er ist extrem dynamisch. Grundsätzlich ist er topfit und mit seinen 23 Jahren in einem guten Alter. In Unterhaching spielte er Außenverteidiger. Bei uns ist er aber im Offensivbereich vorgesehen.“

Ligaportal: Niko Vavrousek sowie Thomas und Christoph Wengler haben den Verein verlassen. Inwiefern hat sich durch die Zu- und Abgänge die Kaderqualität verändert?

Berg: „Mit Alexander Burgstaller und Julien Richter haben wir zwei fertige Spieler dazubekommen. Auch Muhamed Subasic wird wieder zurückkehren. Das ist ein Unterschiedsspieler. Auf den entscheidenden Positionen ist die Qualität mit Sicherheit höher als in der Vorsaison.“

Ligaportal: In der Landesliga wart ihr regelmäßig die Mannschaft, die mit viel Ballbesitz dem jeweiligen Match ihren Stempel aufgedrückt hat. Müsst ihr nun euren Spielstil verändern?

Berg: „Das kann ich noch nicht so gut abschätzen. Wir wollen grundsätzlich unser Spiel durchziehen und weiterhin aktiv sein. Wir werden aber sicher nicht so blauäugig sein und glauben, dass wir, abhängig vom Gegner, nicht bestimmte Anpassungen vornehmen müssen.“

Ligaportal: Welche Tabellenregionen strebt ihr in der neuen Saison an?

Berg: „Als Aufsteiger ist das schwer zu sagen. In erster Linie wollen wir so schnell wie möglich die Punkte holen, um den Klassenerhalt zu fixieren. Ich denke aber, dass mindestens zwei Drittel aller Mannschaften dieses Ziel verfolgen. Die Liga wird wieder sehr ausgeglichen sein.“