„Wir wollen mit einer hohen Intensität und Aggressivität die Gegner ärgern!“ – Dietachs Trainer Daniel Ruttensteiner im Interview

Details Freitag, 08. Juli 2022 16:43

Die Union PROCON Dietach hat eine überragende Saison hinter sich, an deren Ende man sich absolut verdient zum Meister der Landesliga Ost kürte und folgerichtig in die Oberösterreich-Liga aufstieg. Als eine von vier neuen Mannschaften in zweitgenannter Spielklasse besitzt man durchaus das Potential, für richtig Furore zu sorgen. Im Gespräch mit Ligaportal.at zeigt sich der erst 32-jährige Trainer Daniel Ruttensteiner, Neffe des ehemaligen ÖFB-Sportdirektors Willi Ruttensteiner, aber bescheiden.

Ligaportal: Im Sommer habt ihr bereits fünf Mal am Transfermarkt zugeschlagen. Wie bewerten Sie die Neuzugänge?

Ruttensteiner: „Mit Elvir Hasic haben wir einen Top-Spieler der Landesliga Ost von Viktoria Marchtrenk geholt. Er ist auf der Innenverteidiger- oder der linken Außenverteidigerposition beheimatet und ist uns schon die gesamte Saison aufgefallen. Keeper Thomas Genshofer und Innenverteidiger Benedikt Machreich sind mit ihren Ex-Vereinen Bad Schallerbach und St. Florian zwar aus der OÖ-Liga abgestiegen. Wir trauen beiden aber voll zu, dass sie die Qualität für diese Liga haben. Beide sind aus der Region. Genshofer wird mit unserem Kapitän Andreas Thallinger um den Platz zwischen den Pfosten kämpfen. Machreich wird aufgrund einer Arbeit in Spanien erst Anfang September zum Team stoßen. Mit Tunahan Sahan und Valentin Schwaiger konnten noch zwei junge Mittelfeldspieler von den Vorwärts Steyr Amateuren verpflichtet werden. Ich habe beide schon im LAZ Steyr trainiert. Ich arbeite gerne mit jungen, ambitionierten Akteuren zusammen.“

Ligaportal: Fünf Spieler haben euch indes verlassen. Inwiefern hat sich die Kaderqualität im Vergleich zur Vorsaison verändert?

Ruttensteiner: „In der Breite sind wir nun sicher besser aufgestellt. Auch durch die jungen Akteure haben wir eine hohe Intensität im Training. Ansonsten ist die Qualität ziemlich ähnlich wie in der vergangenen Spielzeit.“

Ligaportal: Als überragender Meister wart ihr die dominante Mannschaft der Landesliga Ost in der Vorsaison. Müsst ihr euren Spielstil in der neuen sportlichen Umgebung ändern?

Ruttensteiner: „Wir wollen wieder mit einer hohen Intensität und Aggressivität die Gegner ärgern. Wir müssen aber sicher unsere Balance etwas ändern aufgrund der höheren Qualität der Gegenspieler. Wir dürfen nicht mehr so viele Chancen zulassen. In der Offensive werden wir weniger Chancen vorfinden. Da gilt es, im letzten Drittel mehr Effektivität an den Tag zu legen.“

Ligaportal: Welche Rolle wollt ihr in tabellarischer Hinsicht spielen?

Ruttensteiner: „Ich teile die kommende Saison in zwei Hälften auf. Im Herbst wird es wichtig sein, dass wir uns an das Tempo und das Niveau anpassen und die neuen Spieler unseren Stil verinnerlichen. Wir müssen schauen, dass wir das Tempo mitgehen können. In der ersten Saisonhälfte wollen wir mindestens 15 Punkte holen. Im Frühjahr will ich dann schon den nächsten Entwicklungsschritt sehen und erwarte, was die Punkte und das Auftreten betrifft, noch einmal eine Steigerung.“

Fotocredit: Union Dietach