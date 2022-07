Vier namhafte Neuzugänge – Union Mondsee rüstet auf

Details Sonntag, 10. Juli 2022 20:41

Traditionellerweise sondiert die Union Raiffeisen Mondsee aus der Oberösterreich-Liga aufgrund der geographischen Nähe vor und während Übertrittszeiten den Salzburger Markt ganz genau. Drei von vier Neuzugängen der aktuellen Transferperiode kommen folglich von Vereinen aus dem benachbarten Bundesland. Ligaportal.at nimmt die Verpflichtungen etwas genauer unter die Lupe.

Duo aus der Regionalliga

Mit Jonas Schwaighofer und Sebastian Handlechner kommen zwei Akteure, die in der Vorsaison in der Regionalliga Salzburg für den FC Pinzgau Saalfelden aktiv waren. Mit ihrem nunmehrigen Ex-Verein holten sie in genannter Spielklasse 2021/22 den starken dritten Rang. Der 20-jährige Schwaighofer ist kein Unbekannter in Mondsee. Er stammt aus der Jugend des Vereins, ehe er über die Stationen UFC Attergau und SV Ried beim FC Pinzgau landete. „Jonas wird mit der Nummer 10 auflaufen und im Mittelfeld seine Qualitäten einbringen“, freut sich Mondsee-Coach Christoph Mamoser auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Schützling. Ebenfalls über ein gewaltiges Entwicklungspotential verfügt der 21-jährige Handlechner. Den antrittsstarken Mittelfeldakteur eint mit Schwaighofer zudem die Tatsache, dass er ebenfalls eine Top-Ausbildung in der Rieder Akademie genossen hatte.

Neuer Mittelfeldakteur mit OÖ-Liga-Erfahrung

Mit dem SV Grieskrichen, zu dem er erst im vergangenen Winter gewechselt war, wäre Jonas Broser eigentlich aus der Oberösterreich-Liga abgestiegen. Nun bleibt er durch seinen Transfer zur Union Mondsee genannter Spielklasse erhalten. Zuvor war der erst 19-jährige Mittelfeldakteur, dessen Vita unter anderem eine dreijährige Ausbildungszeit in der Akademie der Wiener Austria umfasst, bereits für die Union Edelweiss aktiv gewesen. „Jonas ist ein ruhiger Spieler, der ganz viel Gefühl für den Ball und eine Situation besitzt. Mit 19 Jahren ist er der jüngste Neuzugang“, betont Mamoser, der mit Radivoje Janjic einen weiteren Mittelfeldakteur in seinem Kader begrüßen darf. Der 27-Jährige, der sich im Zentrum am wohlsten fühlt, kommt von der Union Henndorf aus der 1. Landesliga Salzburgs. „Radivoje ist ein technisch versierter und läuferisch starker Spieler. Er soll in unserem Mittelfeld für die nötige Balance sorgen“, weiß Mamoser.

Fünf Abgänge

Mit Andreas Rottensteiner (zum UFV Thalgau), Ilija Ivic (zum SV Straßwalchen), Roland Krempler (zum TSV Neumarkt), Thomas Höltschl (Karriereende) und Moritz Pointinger (zum SK Kammer) stehen indes fünf Akteure in der neuen OÖ-Liga-Saison, welche Anfang August mit einem Auswärtsmatch gegen den Aufsteiger aus Dietach beginnt, nicht mehr zur Verfügung.

Fotocredit: Union Mondsee