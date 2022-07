Nach Abstieg und komplettem Kaderumbruch – Juan-Francisco Bohensky, Obmann des FC Wels, im Interview

Details Dienstag, 12. Juli 2022 12:12

Der FC Wels, Neuling der Oberösterreich-Liga, befindet sich in richtig turbulenten Wochen und Monaten. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga blieb in personeller Hinsicht kaum ein Stein auf dem anderen. Elf Zugängen stehen gleich 14 Abgänge gegenüber. Mujo Candic, Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz und zuletzt beim ATSV Stadl-Paura engagiert, tritt die Trainernachfolge von Jürgen Schatas an, den es zum Ligakonkurrenten ASKÖ Oedt zog. Was den Verein außerdem auf Trab hält: Am kommenden Samstag steigt in der heimischen Huber Arena das Spiel des Jahres gegen die Wiener Austria in der 1. Runde des ÖFB-Cups. Der ORF1 überträgt live – ein Umstand, der besondere Herausforderungen für die Welser mit sich bringt. Ligaportal.at sprach mit Obmann Juan-Francisco Bohensky.

Ligaportal: Die Transfers von Bernd Schrattenecker (vom SV Gmundner Milch), Mato Simunovic (vom SV Grün-Weiß Micheldorf), Medi Sulimani (vom SC Marchtrenk), Adem Acuma und Okan Elgit (beide vom ATSV Sattledt) stehen schon länger fest. Was hat sich seither auf dem Transfermarkt getan?

Bohensky: „Aus Sattledt kam außerdem noch Bojan Monar. Mit Simon Busch haben wir einen Torwart vom SV Schalding-Heining aus Deutschland geholt. Marko Batinic wechselte vom SKU Amstetten zu uns. Außerdem haben wir noch Pio Pavlovic von Hertha Wels, Donjet Mavraj von Waidhofen/Ybbs und Luka Valentic aus Ried verpflichtet. Das Programm ist aber noch nicht abgeschlossen. Zwei bis drei Spieler werden noch kommen.“

Ligaportal: Mujo Candic tritt die Nachfolge von Jürgen Schatas an. Warum habt ihr ihn geholt?

Bohensky: „Das ist ein sehr guter Trainer. Er hat die UEFA-Pro-Lizenz und hat bereits in Freiburg bei Christian Streich hospitiert. Zudem ist er Instruktor der Trainerausbildung in Bosnien. Was das Fachliche und Menschliche betrifft, hat er mich sofort beeindruckt. Wir wollen mit ihm nachhaltig arbeiten. Daher wurden nach dem Abstieg auch fünf junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hinaufgezogen.“

Ligaportal: Welche Rolle wollt ihr in der Oberösterreich-Liga spielen?

Bohensky: „Das Ziel ist der Klassenerhalt. Wir wollen insgesamt eine gute Performance abliefern. Die Zuschauer und Sponsoren sollen sehen, dass sich hier etwas tut.“

Ligaportal: Am kommenden Samstag steigt um 17:15 Uhr das Spiel des Jahres gegen die Wiener Austria. Wie laufen die Vorbereitungen? Was kann man sich erwarten?

Bohensky: „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Es ist unheimlich viel zu tun, weil das Spiel auch live im Fernsehen übertragen wird. Die Wiener Austria wird bereits ab Freitag in Wels sein. Sie nehmen die Sache ernst. Am Samstagvormittag werden sie auch hier ein Training absolvieren. Wir wollen einen guten Fußball zeigen. Das Publikum soll sehen, dass die Mannschaft etwas draufhat.“

Fotocredit: FC Wels