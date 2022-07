Nächster Transfer-Kracher! SV Grün-Weiß Micheldorf holt Kevin Brandstätter vom SK Vorwärts Steyr

Details Dienstag, 12. Juli 2022 18:10

Der SV Grün-Weiß Micheldorf aus der Oberösterreich-Liga macht in der aktuellen Transferperiode so richtig auf sich aufmerksam. In den vergangenen Wochen waren etwa bereits mit Michael Halbartschlager und Luca Mayr-Fälten zwei absolut prominente Akteure vom SK Vorwärts Steyr verpflichtet worden. Nun schlägt Kevin Brandstätter den gleichen Weg ein: Der 26-Jährige wechselt von der 2. Liga in die Oberösterreich-Liga, wo er bereits zwischen 2018 und 2019 für die ASKÖ Oedt aktiv gewesen war.

Neuzugang Kevin Brandstätter mit Micheldorf-Präsident Leo Müller

Der Mittelfeldspieler, der es in den vergangenen drei Jahren auf 79 Matches für die Steyrer brachte, unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2023. Seine Vita umfasst unter anderem die Stationen Akademie Linz, SV Ried und Blau-Weiß Linz. „Micheldorf hat sich sehr um mich bemüht. Natürlich habe ich mich auch bei meinen früheren Mannschaftskollegen Michael Halbartschlager und Luca-Mayr Fälten erkundigt. Die haben mir nur Gutes erzählt. Hier in Micheldorf ist gerade etwas im Entstehen. Es herrscht eine gute Stimmung in der Mannschaft und alle haben Spaß am Kicken“, betont Brandstätter. Am morgigen Mittwoch wird der Neuzugang das erste Mal für seinen neuen Verein auf dem Rasen stehen, wenn man gegen die Amateure von Blau-Weiß Linz testet. Am 22. Juli wird er voraussichtlich seinen ersten Pflichtspieleinsatz haben. Dann muss man in der 1. Runde des Transdanubia-Landescups die Reise zum Landesligisten aus Pettenbach antreten. „Kevin ist charakterlich top und körperlich in einer extrem guten Verfassung. Insgesamt haben sich alle Neuzugänge gut integriert und hauen sich im Training voll rein. Wir sind aber auch sehr froh, dass wir viele unserer bisherigen Stammspieler weiter halten konnten“, informiert Micheldorfs Chefcoach Hubert Zauner.

Fotocredit: SV Grün-Weiß Micheldorf/Prieler