Königstransfer! Union Dietach holt Matej Socovka von Blau-Weiß Linz

Details Freitag, 15. Juli 2022 14:14

Der Sprung von der Landesliga in die Oberösterreich-Liga ist ein gewaltiger. Dessen ist man sich im Lager der Union PROCON Dietach bewusst. Um eben jenen bestmöglich meistern zu können, zeigt sich der Aufsteiger bemüht, durch gezielte Transfers die Kaderqualität anzuheben. Ein entscheidendes Puzzleteil könnte in dieser Hinsicht Matej Socovka (von Blau-Weiß Linz) darstellen. Schon vor zwei Wochen war man ebenfalls bei den Linzern fündig geworden und lotste einen Flügelspieler von den Amateuren nach Dietach.

Erfahrung in der 2. Liga

Matej Socovka wird fortan im zentralen Mittelfeld der Union Dietach die Fäden ziehen und soll aufgrund seiner beachtlichen fußballerischen Fähigkeiten das Spiel des Aufsteigers auf ein neues Level heben. Der 22-Jährige gilt als dribbelstark, wendig, quirlig. „Er passt damit sehr gut zu meiner Spielphilosophie. Wir hatten schon im Mai Kontakt. Damals wollte er aber unbedingt noch im Profibereich bleiben. Aufgrund seines Studiums hat er sich nun entschieden, seine Karriere in Dietach fortzusetzen“, informiert Coach Daniel Ruttensteiner. Socovka ist ehemaliger Nachwuchsnationalspieler der Slowakei und verfügt über eine Top-Ausbildung in der Rieder Akademie. Im Sommer 2020 folgte der Wechsel von den Jungen Wikingern in die Landeshauptstadt zu Blau-Weiß. Vor exakt einem Jahr wurde er in den Profikader hochgezogen. Im September feierte er sein Debüt in der 2. Liga. Drei weitere Einsätze folgten bis Saisonende. Heute absolviert der Mittelfeldmann sein erstes Training für die Union Dietach.

Mihajlo Mackic zeichnete Weg vor

Bereits in seiner zweiten Trainingswoche für den Neuling der OÖ-Liga befindet sich Mihajlo Mackic, welcher ebenfalls von Blau-Weiß Linz zur Ruttensteiner-Truppe gewechselt war. Der 21-jährige Offensivmann, der sich auf den Flügeln am wohlsten fühlt, kam von den Amateuren des Traditionsvereins. „Er bringt die nötige Geschwindigkeit mit, die uns im Kader noch etwas gefehlt hat. Im Training hat er mich sofort überzeugt“, lobt Übungsleiter Ruttensteiner den Neuankömmling, dem in der abgelaufenen Saison der Landesliga Ost vier Treffer gelangen.

Konkurrenzkampf voll entbrannt

Socovka und Mackic sind zwei von insgesamt sieben Neuzugängen der aktuellen Transferperiode. Fünf Akteure haben den amtierenden Meister der Landesliga Ost indes verlassen. „Wir haben nach den Zu- und Abgängen nun einen richtig jungen Kader. Dieser umfasst jetzt 20 Spieler. Der Konkurrenzkampf ist groß“, weiß Ruttensteiner, der am morgigen Samstag mit seiner Truppe gegen den niederösterreichischen Landesligisten aus St. Peter/Au testet. In exakt einer Woche bekommt man es in der 1. Runde des Landescups mit dem Titelträger der 1. Klasse Nord-Ost USV St. Oswald/Fr. zu tun, ehe man in drei Wochen die Mission OÖ-Liga mit einem Heimmatch gegen die Union Mondsee startet.