Nach nur zwei Monaten: Überraschender Trainerwechsel in der OÖ-Liga!

Details Montag, 22. August 2022 09:29

Der FC Wels, Neuling der Oberösterreich-Liga, befindet sich in richtig turbulenten Wochen und Monaten. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga blieb in personeller Hinsicht kaum ein Stein auf dem anderen. Und nun - nach nur drei Spieltagen - schmiss Neo-Trainer Mujo Candic, Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz und zuletzt beim ATSV Stadl-Paura engagiert, schon wieder das Handtuch. Obmann Juan-Francisco Bohensky sagte im Ligaportal-Interview erst vor wenigen Wochen: „Das ist ein sehr guter Trainer. Er hat die UEFA-Pro-Lizenz und hat bereits in Freiburg bei Christian Streich hospitiert. Zudem ist er Instruktor der Trainerausbildung in Bosnien. Was das Fachliche und Menschliche betrifft, hat er mich sofort beeindruckt. Wir wollen mit ihm nachhaltig arbeiten. Daher wurden nach dem Abstieg auch fünf junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hinaufgezogen.“ Dieses Kapitel ist seit gestern allerdings wieder Geschichte.

Mujo Candic äußerte sich auf Ligaportal-Anfrage wie folgt: "Ich war zwei Monate lang Trainer beim FC Wels, doch es gab viele Turbulenzen im Training und das konnte ich mir nicht mehr länger ansehen. Zudem habe ich meinen Wunschspieler nicht bekommen. Ja, ich konnte die Mannschaft durchaus noch erreichen, aber auf gewissen Positionen sind schwache Spieler. Meiner Meinung nach ist die Mannschaft mental nicht so gut. Ich wünsche dem FC Wels aber jedenfalls das Beste und ich wünsche mir, dass ich eine Mannschaft finde, bei der die Leute auch professionell sind."

Und welche Mannschaft heuer wohl Meister werde? Mujo Candic antwortete mit "SV Wallern".





Fotocredit: FC Wels