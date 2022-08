OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Spieltag 3

Details Montag, 22. August 2022 12:09

Ein Match der 3. Runde in der Oberösterreich-Liga fiel dem Regen zum Opfer. Das Duell zwischen der SU St. Martin/M. und der SPG Weißkirchen/Allhaming konnte nicht ausgetragen werden. Die restlichen sieben Partien gingen planmäßig über die Bühne. Ligaportal.at blickt noch einmal zurück.

Neuer Spitzenreiter

Mit 2:0 setzte sich die SPG Wallern/St. Marienkirchen auf eigenem Kunstrasen im Kracher der Runde gegen die ASKÖ Oedt durch. Somit überflügelte man den direkten Konkurrenten im Klassement kurzerhand und lacht nun von der Spitze. Insbesondere in Hälfte eins zeigte man dabei eine ganz starke Leistung – Spielfreude, Tempo, hohe Intensität. Als einziges Team der Liga halten die Zaunerboys nun beim Punktemaximum von neun Zählern. Gegentor kassierte man bislang noch keines. Das ist bockstark! Erster Verfolger der Haidacher-Elf ist nun die Union Edelweiss, die nach dem knappen 1:0-Heimerfolg gegen den ASK St. Valentin weiter ungeschlagen ist. Es war zudem der erste Dreier unter Neo-Coach Ronald Riepl.

Wichtige Siege

Unmittelbar hinter der ASKÖ Oedt im Ranking folgt auf Platz vier die DSG Union Perg, die den erwarteten Favoritensieg gegen den ATSV Stadl-Paura einfuhr (4:0). Die Perger hatten am Ende überhaupt keine Probleme. Einzige Herausforderung: Geduld – gegen eine Truppe, die den Fokus ausschließlich auf die Defensive legte. Der SV Bad Ischl gab im Derby gegen die Union Mondsee unterdessen die perfekte Antwort auf die 1:6-Abreibung, die man in der Vorwoche vom ASK St. Valentin verpasst bekommen hatte. Schlussendlich setzte sich die Zebau-Elf souverän mit 3:0 durch und feierte somit den zweiten Sieg im dritten Ligamatch unter Neo-Trainer Josef Bögl. Ebenfalls bei zwei vollen Erfolgen hält die SPG Pregarten, die nach der Auftaktpleite gegen die DSG Union Perg nun in den Rhythmus zu finden scheint. Gegen den Liganeuling FC Wels setzte man sich auswärts mit 4:1 durch. Somit hält man den Kontakt zur Tabellenspitze. Den mit Abstand höchsten Sieg des Wochenendes feierte Aufsteiger Union Dietach, der die SPG Friedburg/Pöndorf auswärts mit 7:0 abschoss. Schon jetzt steht fest: Matches mit Dietacher Beteiligung garantierten Spektakel. Die bisherigen Ergebnisse der Ruttensteiner-Truppe: 4:2, 2:6, 7:0.

Einzige Punkteteilung

Das einzige Remis der 3. Runde gab es zwischen dem amtierenden Meister der Landesliga West aus Ostermiething und dem SV Grün-Weiß Micheldorf (2:2). Es war ein spektakuläres Unentschieden mit zahlreichen offensiven Highlights, einem verschossenen Elfmeter und zwei roten Karten. Die Micheldorfer sind somit weiter ungeschlagen. Der UFC Ostermiething schrieb indes erstmals in der neuen sportlichen Umgebung an. Zuvor hatte man zwei Mal mit 0:3 den Kürzeren gezogen.

Fotocredit: Helmut Dietmaier