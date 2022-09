Debakel überwunden! SPG Wallern/St. Marienkirchen zeigt starke Reaktion und besiegt SPG Friedburg/Pöndorf

Details Freitag, 02. September 2022 21:29

Eindeutig nach oben zeigte zuletzt die Formkurve der SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf: Nach dem Einzug ins Landescup-Achtelfinale holte man auch in der Oberösterreich-Liga gegen Pregarten den ersten Saisonsieg. Am heutigen Abend empfing die Pessentheiner-Elf auf eigener Anlage die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen – die Trattnachtaler kassierten zuletzt eine krachende und alles andere als zu erwartende 0:6-Pleite gegen Aufsteiger Dietach. Dementsprechend unter Zugzwang standen nun die Mannen von Horst Haidacher, möchte man doch weiterhin in der Tabelle ganz vorne dranbleiben. Schließlich lieferte man die ideale Antwort auf letztwöchigen Rückschlag, siegte mit 3:2 und strahlt zumindest vorübergehend wieder von der Tabellenspitze.

Haidacher-Elf zeigt starke Reaktion

Dass das herbe Debakel am vergangenen Wochenende seine Spuren hinterlassen hat, war den Gäste aus dem Trattnachtal vom Anpfiff weg so gar nicht anzumerken. Vor gut und gerne 250 Zuschauern knüpfte man eben an jene Leistungen an, die die Haidacher-Elf in den ersten Runden der Meisterschaft so dermaßen erfolgreich sein ließ. Zudem brachte man, im Gegensatz zur Vorwoche, auch wieder die unabdingbaren Grundtugenden – etwa Zweikampfbereitschaft und Lauffreude – auf den Platz. Ein Umstand, der Wirkung zeigen sollte: In Minute 21 belohnten sich die Trattnachtaler ein erstes Mal an diesem Abend für einen bis dato couragierten Auftritt. Dejan Misic brachte über die linke Seite das Spielgerät mustergültig zur Mitte, dort vereinte Julian Peherstorfer technische Qualität mit Abschlussstärke, nahm sich die Kugel per Drehung geschickt mit und versenkte eben jene kompromisslos im Kasten – 1:0. Nur sieben Minuten später legte die Haidacher-Truppe nach, Oliver Affenzeller stellte per Elfmeter kurzerhand auf 2:0. Weil von den Hausherren im Anschluss eine Antwort ausblieb, ging es auch mit jenem Stand in die Kabinen.

Hausherren kommen zwei Mal heran - schlussendlich aber zu wenig

Einen wahren Traumstart in Durchgang zwei verbuchten dann die Gastgeber – Mersudin Jukic verkürzte vom Kreidepunkt nur 180 Sekunden nach Wiederanpfiff und brachte seine Mannen damit umgehend wieder Spannung zurück in eine, wohl für viele geglaubte, entschiedene Partie. Allerdings sollte dieser Umstand nur von kurzer Dauer sein, stellten die heute brutal abgebrühten Gäste doch nach einer guten Stunde den alten Vorsprung wieder her und schienen damit endgültig auf die Siegesstraße eingebogen zu sein. Als Torschütze trat Felix Huspek in Erscheinung, der nach einem Corner den Ball über die Linie bugsierte (63.). Dann die 80. Minute: Nach einem Handspiel des eben noch erfolgreichen Torschützen im eigenen Strafraum und der Verhinderung einer Einschussmöglichkeit des Kontrahenten flog dieser mit glatt Rot vom Platz – abermals Elfmeter für die Hausherren. Wieder war es Jukic, wieder jubelten die Pessentheiner-Schützlinge – 2:3. Schlussendlich gelang es den Gästen jedoch, eben diesen hauchzarten Vorsprung über die Zeit zu schaukeln und sich damit zugleich in der Tabelle wieder nach ganz oben zu hieven.

Stimme zum Spiel

Albert Huspek (Sportlicher Leiter SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Über 90 Minuten war das heute wieder ein absolut verdienter Sieg. Die erste Halbzeit geht ganz klar an uns. Nach der Pause haben wir es dann zwei Mal wieder spannend gemacht und mussten zum Schluss nochmals zittern. Alles in allem gehen die drei Punkte aber in Ordnung.“

Die Besten: Philipp Mitter (IV), Mateo Kvesa (ZM) Julian Peherstorfer (RM)