Skurrilität in der OÖ-Liga: Edelweiss-Stadionsprecher verarscht Einwechselspieler 

Details Freitag, 07. Oktober 2022 21:59

Zu einem mehr als skurrilen Vorfall der besonderen Art kam es am Freitagabend in Linz. Die heiße Schlussphase war angebrochen im Oberösterreich-Liga-Duell zwischen der Union Edelweiss Linz und der SU Strasser Steine St. Martin/M., als sich der Stadionsprecher der Hausherren zu einer, vorsichtig ausgedrückt, nicht alltäglichen Verkündung über die Lautsprecher des Stadions hinreißen ließ.

Foto: Wolfgang Katzer | CC BY-SA 3.0 de

Es liefen die letzten Minuten einer absolut sehenswerten, spektakulären Partie in Oberösterreichs Elite-Liga, als sich St. Martin-Coach Stefan Hartl beim Stand von 3:2 für seine Mannen zu einem Doppelwechsel entschloss. Jonas Krennmayr und Manuel Lanzersdorfer kamen für Michael Wild und Cemil Ersoy neu auf den Platz. So weit, so gut. Was dann aber folgte, war absolut außergewöhnlich, ja einmalig. Bei der Verkündigung der beiden neuen Akteure griff der Stadionsprecher des Gastgebers zu einem, zumindest für ihn, humorvollen Wortwitz und rief anstatt deren richtigen Namen „Muckenstruntz und Bamschabl neu am Feld“ - ein Komikerduo, das in den 80-er Jahren erstmals bekannt wurde. Eine Meldung, die nur die wenigsten am Rasen der Union Edelweiss für witzig empfanden.



„Das ist eine Respektlosigkeit, die ich in meiner 30-jährigen Tätigkeit als Funktionär im Amateur-Fußball noch nicht erlebt habe. Das gehört sich absolut nicht“, findet Reinhard Wöss, Medienreferent der SU St. Martin/M., die im Übrigen das Spiel auch mit 3:2 für sich entschied – ausgleichende Gerechtigkeit, könnte man sagen. Skurril ist diese Aktion aber jedenfalls.

Muckenstruntz & Bamschabl war ein österreichisches Komikerduo, das von 1976 bis 2011 auftrat und sich zu „unpolitischen Musikkomikern“ erklärte. Das Duo bestand aus Peter Traxler („Muckenstruntz“, 1946–2011) und Wolfgang Katzer („Bamschabl“, * 1950).Besonders markant war dabei der Größenunterschied der beiden: Muckenstruntz war 1,56 Meter groß, Bamschabl misst stolze 1,98 Meter.

Namensgebend - weil markant - sei die unterschiedliche Körpergröße von „Muckenstruntz“ mit 1,56 m gegenüber „Bamschabl“ mit 1,98 m gewesen. Wie es zu Muckenstruntz & Bamschabl gekommen sei, erläuterte Traxler so: „… Den Namen hat eigentlich eine Dame erfunden, die im Konzerthaus die Kantine geführt hat. Die hat die beiden Ausdrücke als Schimpfworte für alle möglichen Leute, die dort waren, verwendet.