OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Spieltag 14

Details Montag, 07. November 2022 18:41

Ein Match konnte am vergangenen Wochenende in der Oberösterreich-Liga witterungsbedingt nicht ausgetragen werden. Das Duell zwischen der Union Edelweiss und der SPG Pregarten wird am morgigen Dienstag nachgeholt. Die restlichen sieben Partien gingen planmäßig über die Bühne. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück.

Herbstmeister-Entscheidung vertagt

Die ASKÖ Oedt, Spitzenreiter der OÖ-Liga, schaffte es ein weiteres Mal nicht, den Herbstmeistertitel frühzeitig einzutüten. Gegen den ASK St. Valentin musste man sich mit einem 2:2 begnügen. Weiterhin Chancen auf die Winterkrone haben somit die SPG Wallern/St. Marienkirchen und die Union Edelweiss. Während die Union Edelweiss dafür im morgigen Nachtrag gegen die SPG Pregarten gewinnen muss, erledigte die Truppe aus Wallern ihre Hausaufgaben bereits am vergangenen Samstag, als man den Tabellenletzten aus Stadl-Paura mit 12:0 abschoss. Es handelt sich hierbei um einen Saisonrekord, den der Dritte des Rankings aus St. Martin/M. einen Tag später einstellte, als man den FC Wels in alle Einzelteile zerlegte (12:0). Es war der dritte volle Erfolg in Serie für die Hartl-Elf, die jetzt auch die beste Offensive der Liga stellt. Im Schnitt trifft man fast vier Mal pro Partie.

Top-Form bestätigt

Auch der neue Fünfte des Zwischenklassements aus Micheldorf sorgte am Wochenende für absolut positive Schlagzeilen. Man lieferte wieder einmal eine Galavorstellung ab und knallte den SV Bad Ischl dank brutaler offensiver Durchschlagskraft auswärts mit 5:0 ab – ebenfalls der dritte Sieg en suite. Nach einer Schwächephase endgültig wieder gefangen hat sich der Aufsteiger aus Dietach, der am gestrigen Sonntag den amtierenden Meister aus Weißkirchen auf eigener Anlage mit 4:3 bog. Somit holte man das Punktemaximum aus den jüngsten beiden Matches. Unmittelbar hinter dem Liganeuling folgt im Ranking die Union Mondsee auf Position acht. Mit einem 5:1-Kantersieg in Friedburg machte man die heftige Pleite der Vorwoche (0:5 gegen den ASK St. Valentin) weitestgehend vergessen.

Regionalligaabsteiger bleiben Sorgenkinder

Wie soll es bloß beim FC Wels und beim ATSV Stadl-Paura weitergehen? Deren seit Wochen anhaltende Ergebniskrise hat nun einen neuen Tiefpunkt erreicht. Beide verloren mit 0:12. Es war die neunte Pleite in Folge für die Welser. Der Letzte aus Stadl-Paura wartet weiterhin auf den ersten Punkt und das erste Tor. Nun ist man bei exakt 100 Gegentreffern angelangt.

Fotocredit: Niki Hartl