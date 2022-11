OÖ-Liga Team der Runde: Welcher Spieler wurde im Herbst am häufigsten nominiert?

Details Donnerstag, 17. November 2022 20:27

Nach jedem Hinrundenmatchtag in der Oberösterreich-Liga veröffentlichte Ligaportal.at das Team der Runde, bestehend aus jenen elf Akteuren, die den Partien ihren ganz persönlichen Stempel aufgedrückt haben. Nach Ende der Hinserie wurden alle Teams ausgewertet, wobei insbesondere zwei Fragen interessierten: Welcher Spieler wurde am häufigsten nominiert? Welcher Verein verbucht die meisten Nominierungen?

Der Führende der Torschützenliste: Denis Berisha

Drei Akteure mit je vier Nominierungen

Von vielen ganz stark performenden Spielern stachen insbesondere drei besonders heraus, was mit jeweils vier Nominierungen ins Team der Runde belohnt wurde. Es handelt sich hierbei um Luca Mayr-Fälten (SV Grün-Weiß Micheldorf), Denis Berisha (Union Dietach) und Jonas Schwaighofer (Union Mondsee). Ex-Profi Mayr-Fälten war erst vor Saisonbeginn ins Kremstal gewechselt und avancierte sofort zum Leader in der Offensive. Der 26-Jährige, der eine Top-Ausbildung in der Rieder Fußballakademie genoss, fünfeinhalb Jahre in Amerika kickte und zuletzt beim SK Vorwärts Steyr aktiv war, glänzte mit Toren und Vorlagen und war somit ein zentraler Faktor in der zweitbesten Abteilung Attacke der gesamten Liga. Noch treffsicherer zeigte sich Denis Berisha, der mit insgesamt 20 Buden die Torjägerliste der OÖ-Liga klar anführt. Der 26-Jährige hatte somit einen großen Anteil daran, dass sich der Aufsteiger aus Dietach sofort in der neuen sportlichen Umgebung zurechtfand. Wie Mayr-Fälten wechselte auch Jonas Schwaighofer erst im vergangenen Sommer in die OÖ-Liga. Mit insgesamt acht Toren war der 21-jährige Offensivakteur der treffsicherste Spieler der Union Mondsee im Herbst.

Dieser Verein verbucht die meisten Nominierungen

Die Top-Teams aus Oedt oder Wallern führen dieses Ranking überraschenderweise nicht an. Sie kamen nicht an den Wert des Liganeulings Union Dietach heran: Ganze 17 Mal schien ein Spieler des Aufsteigers im Team der Runde auf. Neben Denis Berisha (4 Nominierungen) sind etwa Stürmer Yusuf Efendioglu (2) oder Defensivspezialist Elvir Hasic (2) zu nennen. Neun weitere Akteure Dietachs wurden je einmal nominiert. Auf den Plätzen folgen die SPG Wallern/St. Marienkirchen (16 Nominierungen) und der Herbstmeister ASKÖ Oedt (15). Im internen Ranking der Trattnachtaler hat Angreifer Oliver Affenzeller die Nase vorne (3 Nominierungen). Bei der ASKÖ Oedt schien indes Mittelfeldmann Lukas Paulik am häufigsten im Team der Runde auf (3).

Fotocredit: Union Dietach