Die Top-Torjäger der OÖ-Liga im Vergleich – Wer hat die besten Statistiken?

Details Samstag, 19. November 2022 12:30

Mit ihren Treffern begeisterten sie in der Hinserie der Oberösterreich-Liga und entschieden gleich mehrere Matches im Alleingang. Es ist Zeit, die Top-5 der Torschützenliste in ausgewählten Kategorien gegenüberzustellen: Wer traf am öftesten? Wer hat die beste Torquote pro Spiel? Wie hoch ist der Anteil an der Gesamtanzahl der Treffer seines Teams? Und ein oft unterschätzter Aspekt: Wie oft zeigte sich der Akteur für das so wichtige 1:0 einer Partie verantwortlich?

Denis Berisha (Union Dietach)

Tore: 20 (Bestwert fett gedruckt)

Tore pro Spiel: 1,33

Anteil an allen Toren seiner Mannschaft: 38%

Das 1:0 erzielt: 2 Mal

Oliver Affenzeller (SPG Wallern/St. Marienkirchen)

Tore: 15

Tore pro Spiel: 1,0

Anteil an allen Toren seiner Mannschaft: 33%

Das 1:0 erzielt: 3 Mal

Jakub Mares (SU St. Martin/M.)

Tore: 15

Tore pro Spiel: 1,5

Anteil an allen Toren seiner Mannschaft: 28%

Das 1:0 erzielt: 3 Mal

Nenad Vidackovic (ASKÖ Oedt)

Tore: 14

Tore pro Spiel: 0,93

Anteil an allen Toren seiner Mannschaft: 36%

Das 1:0 erzielt: 3 Mal

Yusuf Efendioglu (Union Dietach):

Tore: 14

Tore pro Spiel: 1,0

Anteil an allen Toren seiner Mannschaft: 27%

Das 1:0 erzielt: 3 Mal

Fotocredit: Union Dietach, SPG Wallern/St. Marienkirchen, Niki Hartl, Klaus Haslinger