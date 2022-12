Führungsspieler beendet Karriere, Comeback-Plan von Klaus Schützeneder – Gerhard Steiner von Pregartens Club Management im Interview

Details Donnerstag, 22. Dezember 2022 13:06

Nachdem sich die SPG Algenmax Pregarten zunächst etwas schwer getan hatte, wirklich in den Rhythmus zu finden, zündete der aktuelle Tabellenfünfte der Oberösterreich-Liga im Herbstfinish so richtig den Turbo. Der beeindruckende Arbeitsnachweis: sechs ungeschlagene Partien am Stück und drei Siege en suite mitsamt ganz starken Auftritten gegen die Top-3 des Rankings. Die Truppe, die sich also zum Favoritenschreck mauserte, kann optimistisch auf das Frühjahr blicken, in welchem man die Rückkehr des absoluten Stammtorwarts und Kapitäns nach einer fast einjährigen Zwangspause aufgrund einer schweren Knieverletzung erwartet. Ligaportal.at sprach mit Gerhard Steiner vom Club Management.

Keeper Klaus Schützeneder wird im Frühjahr zurückerwartet.

Ligaportal: Den Herbst habt ihr auf Position fünf abgeschlossen. Welches Zwischenfazit ziehen Sie?

Steiner: „Wir sind absolut zufrieden – vor allem mit den letzten sechs Runden. Wir haben gewusst, dass wir schwer zu schlagen und eine richtig gute Mannschaft sind, wenn alle im Kader fit sind. Gegen Oedt und Wallern haben wir Remis gespielt. St. Martin haben wir zum Abschluss noch geschlagen. Gegen die vordersten Teams haben wir also sehr gut performt. Zu Beginn der Saison hatten wir ein paar verletzte Spieler. Außerdem hatten wir sieben bis acht Neuzugänge. Das braucht dann seine Zeit. Das Ziel war ein Platz zwischen Position vier und sieben. Genau dort sind wir jetzt.“

Ligaportal: Wie lautet die Vorgabe fürs Frühjahr?

Steiner: „Wir wollen genau da weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben. Am Saisonbeginn waren wir noch nicht so konstant. Wir haben viele Chancen vergeben und die Tore extrem billig bekommen. Das haben wir abgestellt. Wir sind dann gut gestanden und haben unsere Tore gemacht.“

Ligaportal: Die Torwartposition wirft Fragen auf: Ersatzkeeper Timo Ruckendorfer ist zum Ligakonkurrenten aus Perg gewechselt. Werdet ihr deshalb am Transfermarkt tätig werden? Wann erwartet ihr das Comeback von Klaus Schützeneder?

Steiner: „Wir werden deshalb nicht am Transfermarkt tätig werden. Stephan Pichler wird auch ins Frühjahr als Stammtorwart gehen. Patrick Pilgerstorfer von unserer 1b ist der Ersatzmann. Dann haben wir noch einen 16-jährigen Torhüter aus dem eigenen Nachwuchs. Wir hoffen, dass Klaus Schützeneder im Laufe des Frühjahrs zurückkehrt. Er wird aber noch etwas brauchen. Wir rechnen mit einem Comeback im April. Er hat noch etwas Probleme. Zum Frühjahrsstart wird er sicher noch nicht fit sein.“

Ligaportal: Wie sieht es ansonsten in personeller Hinsicht aus? Sind Transfers geplant?

Steiner: „Die Übertrittszeit wird bei uns ganz ruhig verlaufen. Wir sind nicht auf der Suche. Der Kader ist gut genug. Gestern hat Oliver Traxler sein Karriereende verkündet. Er hatte im Sommer eine Hüft-OP. Im Herbst hat er es dann noch einmal probiert. Er hat aber kaum gespielt. Es geht sich aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr aus. Oliver war jetzt vier Jahre bei uns. Er war ein Top-Innenverteidiger. Wir werden aber keinen neuen Spieler holen. Vielmehr wollen wir weiter junge Akteure einbauen.“

Fotocredit: SPG Pregarten