Top-Transfers! UFC Ostermiething schlägt gleich drei Mal zu

Details Samstag, 24. Dezember 2022 18:28

Der UFC Stampfl-Bau Ostermiething schloss die Hinserie der Oberösterreich-Liga auf dem zwölften Platz ab. Im Frühjahr wird man versuchen, sich schnellstmöglich aller Abstiegssorgen zu entledigen. Wichtige Puzzleteile könnten in diesem Zusammenhang neue Transfers darstellen, welche der Aufsteiger heute verkündete. Die Braunauer legten sich somit gewissermaßen selbst drei besondere Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Ligaportal.at gibt einen Überblick.

Verstärkungen aus der Regionalliga und OÖ-Liga

Der prominenteste Neuzugang ist wohl Daniel Racic, der von WSC Hertha Wels kommt. Der 25-jährige Mittelfeldmann kann eine Profierfahrung vorweisen (2. Liga für den Kapfenberger SV). „Wir gehen davon aus, dass er uns fußballerisch und als Führungsspieler im Mittelfeld weiterbringt“, freut sich Coach Robert Berg auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Schützling. Innerhalb der OÖ-Liga wechselt unterdessen Defensivspezialist Luka Ban, welchen es von der Union Mondsee zum UFC Ostermiething zieht. Als wichtige Stütze der Mamoser-Truppe kam der 23-Jährige in der abgelaufenen Hinserie der OÖ-Liga auf 15 Einsätze. „Wir sind schon seit Jahren mit ihm in Kontakt und jetzt hat es endlich geklappt. Luka kann als Innenverteidiger oder Sechser spielen. Mit seiner Qualität und Körperlichkeit wird er sehr wichtig für uns werden“, weiß Übungsleiter Berg.

Ein Heimkehrer und vier Abgänge

„Back to the roots“ heißt es für Marco Ovesny, der von 2004 bis 2008 seine ersten fußballerischen Schritte in Ostermiething gemacht hatte. Dann folgte der Wechsel nach Deutschland und eine damit einhergehende qualitativ hochwertige Ausbildung bei Wacker Burghausen. Über die Stationen Bürmoos und Gilgenberg fand der Offensivmann nun wieder seinen Weg nach Ostermiething. „Er wohnt auch in Ostermiething. Marco ist variabel in der Offensive einsetzbar und körperlich sehr stark. Er wird uns sicher weiterhelfen“, lobt Berg. Für das Top-Team der Bezirksliga West aus Gilgenberg gelangen Ovesny im Herbst satte zehn Volltreffer.

Den UFC Ostermiething verlassen indes die beiden offensiven Unterschiedsspieler Elvis Ozegovic (zur TSV Neumarkt) und Eyüp Erdogan (neuer Verein noch unbekannt). Gemeinsam kamen sie auf zehn Tore in der Hinrunde der OÖ-Liga. Die Abgänge von Klaus Höflmeier (UFC Attergau) und Patrick Rindberger (neuer Verein noch unbekannt) stehen schon länger fest.