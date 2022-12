Union Mondsee angelt sich Offensivmann von Hertha Wels

Details Sonntag, 25. Dezember 2022 13:07

Mit Unterschiedsspielern wie Lukas Leitner oder Jonas Schwaighofer verfügt die Union Raiffeisen Mondsee, Tabellenneunter der Oberösterreich-Liga, ohnehin schon über eine qualitativ enorm hochwertige Offensive. Diese hob man nun noch einmal auf ein neues Level – durch den Transfer von Philipp Stadlmann. Der Offensivakteur kommt vom Regionalligisten Hertha Wels und unterschreibt einen Vertrag über eineinhalb Jahre.

Stadlmann bei seiner Unterschrift in Mondsee

Stadlmanns Vita umfasst eine Ausbildung in der Red Bull-Akademie und Stationen beim USK Anif, mit dem er 2017/18 Regionalliga-Meister wurde, beim SV Seekirchen, beim SAK 1914, bei den Jungen Wikingern Ried und zuletzt bei Hertha Wels, für die er zweieinhalb Jahre aktiv war. In der abgelaufenen Hinserie kam der 25-Jährige auf insgesamt elf Einsätze für die Messestädter. Nun also der Wechsel in die OÖ-Liga. „Philipp wird uns durch seine individuelle Qualität und sein besonderes Spielverständnis variabler und gefährlicher in unserem Offensivspiel machen“, betont sein neuer Coach Christoph Mamoser.

Fotocredit: Union Mondsee