Transfer-News von der SPG Friefburg/Pöndorf: Top-Torschütze verlässt den Verein

Details Sonntag, 29. Januar 2023 18:00

Vieles neu bei der SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf aus der Oberösterreich-Liga. Nach dem Trainerwechsel (Franz Aigner trat die Nachfolge von Robert Pessentheiner an) wurden nun auch Kaderveränderungen bekanntgegeben. Einem Neuzugang aus der Landesliga West stehen zwei Abgänge gegenüber. Insbesondere einer sorgt dabei für Aufsehen. Ligaportal.at verschafft einen Überblick.

Jukic jubelt im Friedburger Trikot: Dieses Bild gehört der Vergangenheit an.

Mersudin Jukic stürmt nicht mehr für die Friedburger

Es wird eine besondere Aufgabe für die Braunauer sein, in Zukunft die Tore von Mersudin Jukic kompensieren zu können. Der ehemalige LASK-Profi kehrt der SPG nach zwei Jahren ein zweites Mal den Rücken. Bereits zwischen 2015 und 2016 war er für den Verein aktiv. Der 38-Jährige war Friedburgs Top-Torschütze in der zurückliegenden Hinserie der Oberösterreich-Liga. Er markierte dabei sieben Volltreffer. Bereits in der Vorsaison war er eine Art Überlebensversicherung der Truppe – mit starken 22 Treffern und Endrang zwei in der Torjägerliste. Nun schließt sich Jukic dem FC Puch aus der Salzburger Liga an. „Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass seine Zeit vorbei ist. Wir wollen den Kader verjüngen. Ich habe viel bessere junge Spieler, auf die ich setze“, informiert Coach Aigner, der im selben Atemzug Talente wie Leonard Jigalov oder Selman Neziri nennt. „Das ist aber ein normaler Prozess. Ich wünsche Mersudin alles Gute“, ergänzt der Übungsleiter. Auch mit Florian Reitsamer geht der OÖ-Ligist getrennte Wege. Er wechselt nach insgesamt acht Jahren in Friedburg zum UFC Lochen.

Neo-Coach Franz Aigner (l.) mit seinem einzigen Neuzugang in diesem Winter

Ein Neuzugang aus der Landesliga

Mit Marko Peric sicherte sich die SPG die Dienste eines vielversprechenden Flügelspielers, der nach einer Ausbildung in der Rieder Akademie unter anderem die Stationen Union Gurten und SK Schärding vorweisen kann. Der 23-Jährige wusste bislang in Testspielen und Trainingseinheiten zu überzeugen. „Er hat sich schon sehr gut präsentiert. Das ist eine Top-Verstärkung. Wenn er so weitermacht, wird er wohl einen Stammplatz haben. Er ist schnell und hat einen super Charakter. Das ist sehr wichtig“, lobt Trainer Aigner. In seiner Rolle als Sportkoordinator fixierte Aigner außerdem die Vertragsverlängerung (bis Sommer 2024) mit den beiden Brüdern Leonard und Lukas Jigalov. „Es freut uns, diese beiden Youngsters auch in Zukunft im Dress des SVF kicken zu sehen“, verkündete der Verein.

Fotocredit: Harald Dostal, SPG Friedburg/Pöndorf