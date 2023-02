Nach Krebs-Diagnose bei Pregarten-Kapitän – „Mannschaft und Verein sind komplett schockiert!“

Details Freitag, 03. Februar 2023 10:45

Wenige Wochen vor dem Rückrundenstart in der Oberösterreich-Liga sorgt bei der SPG Algenmax Pregarten ein Schicksalsschlag dafür, dass das Sportliche absolut in den Hintergrund rückt. Bei Kapitän Markus Blutsch wurde Hodenkrebs diagnostiziert. Nach der Operation am vergangenen Freitag beginnt der Ex-Profi kommende Woche mit der Chemotherapie. Ligaportal.at hörte sich beim Tabellenfünften um.

Blutsch soll in engem Kontakt mit der Mannschaft bleiben

„Mannschaft und Verein sind komplett schockiert. Wir werden ihn unterstützen, wo es nur geht. Gesundheit ist das Wichtigste“, betont Gerhard Steiner von Pregartens Club Management. Blutsch soll in Zukunft eine Rolle im Trainerstab einnehmen, um ganz nah bei der Truppe zu bleiben. Davon erhofft man sich positive Effekte in beide Richtungen. „Die Truppe muss noch mehr zusammenrücken. Das hat man auch diese Woche im Training schon gesehen. Markus war da“, ergänzt Steiner. Die SPG muss somit für ungewisse Zeit auf ihren wohl wichtigsten Spieler verzichten. Der Kapitän sowie Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld gilt als begnadeter Techniker, Führungsfigur und Laufmaschine. „Er ist das Herz der Mannschaft, kann auch mit den jungen Spielern gut. Er ist seit drei Jahren hier und hat noch keine Partie versäumt. Auch im Training ist er immer da. Er ist menschlich top und hat eine vorbildhafte Einstellung. Ich habe noch nie so einen Spieler erlebt“, weiß der Funktionär.

Verein überlegte, noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden

Spieler mit einer derartigen Qualität sind selbstredend schwer bis gar nicht zu ersetzen. In Pregarten ist man sich dessen bewusst. Kurz gab es die Überlegung, noch einmal auf dem Spielermarkt aktiv zu werden. „Einen Ersatz, der uns sofort weiterhilft, hätten wir aber nicht gefunden. Für uns ist das eine richtige Schwächung. Jetzt müssen aber andere mehr Verantwortung übernehmen“, sagt Steiner, der in diesem Zusammenhang Namen wie Mathias Haider, Sebastian Schröger oder Lukas Denk nennt. Weil der eigentliche Kapitän Klaus Schützeneder mit einer schweren Knieverletzung seit Längerem außer Gefecht ist, trug Blutsch in der Hinserie der OÖ-Liga die Binde. Wer die SPG beim Frühjahrsauftakt im Derby gegen die DSG Union Perg aufs Feld führen wird, muss Trainer Samir Gradascevic erst festlegen.

Fotocredit: Harald Dostal