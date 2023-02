„Der körperliche Zustand der Mannschaft ist herausragend!“ – Union Edelweiss macht sich heiß für Rückrunde

Details Freitag, 03. Februar 2023 16:04

Bei keinem anderen Verein der Oberösterreich-Liga verlief die Wintertransferperiode derartig ruhig wie bei der Union Edelweiss. Lediglich einen Abgang verzeichnet der Tabellenvierte: Valentin Cancic wechselte in die Bezirksliga Ost zur Union Ansfelden. In der Landeshauptstadt setzt man auf Kontinuität in personeller Hinsicht, um die unter Trainer Ronald Riepl bereits in der Hinserie ersichtlichen Verbesserungen weiter zu intensivieren. Der Coach zieht ein höchst erfreuliches Zwischenfazit der Vorbereitung.

Trainer Ronald Riepl (l.)

Zwei Laktattests bestätigen physisches Top-Niveau

Zwei bis drei Mal pro Woche trainiert die Union Edelweiss aktuell auf dem Kunstrasen der Verbandsanlage. Dazu kommt eine Einheit in der Kraftkammer. Nach der Hinserie absolvierten die Kaderspieler einen ersten Laktattest. „Die Ergebnisse waren da schon sehr gut. Nach der zweiten Vorbereitungswoche folgte der nächste Test. Da war eine Steigerung ersichtlich. Der körperliche Zustand ist herausragend“, berichtet Übungsleiter Ronald Riepl, der mit seiner Truppe schon zwei Tests bestritten hat – gegen zwei Herbstmeister. Vom SV Bad Schallerbach, dem Leader der Landesliga West, trennte man sich 1:1. Dem Tabellenführer der 1. Landesliga Niederösterreichs SG Ardagger/Viehdorf unterlag man nach einer 1:0-Pausenführung noch mit 1:2. „Wie alle anderen Mannschaften auch probieren wir in der Vorbereitung viel. Dadurch haben wir gegen Ardagger den Rhythmus etwas verloren. Es ist aber wichtig, dass alle Spieler zum Einsatz kommen, damit sie sich beweisen können“, betont Riepl.

Weiterer Fahrplan

Morgen testet die Union Edelweiss gegen den Tabellensechsten der Landesliga West aus Bad Wimsbach. Dann folgt ein Vorbereitungsmatch gegen den Regionalligisten UVB Vöcklamarkt. „Das ist schon eine sehr aussagekräftige Partie“, weiß der Trainer. Bevor es in der Rückserie endlich wieder um Zählbares geht, will man sich gegen zwei Vertreter der Landesliga Ost noch den letzten Feinschliff holen. Es warten die Gegner SK St. Magdalena und ASKÖ Donau Linz. Insbesondere das Kräftemessen mit letztgenanntem Team stellt in gewisser Art und Weise ein Highlight der Vorbereitung dar, weil es jenes prestigeträchtige Derby nach dem Abstieg der ASKÖ Donau Linz aus der OÖ-Liga in der Vorsaison nicht mehr im Meisterschaftsbetrieb gibt.

17-jähriges Eigengewächs zeigt auf

Mehrere Spieler machten mit Top-Leistungen und beachtlichen Entwicklungsschritten in den jüngsten Vorbereitungswochen bereits auf sich aufmerksam. Mit dem 17-jährigen David Tanev, der sowohl auf der rechten Außenverteidigerposition als auch im rechten Mittelfeld agieren kann und in der Hinserie bereits Einsatzminuten in der OÖ-Liga gesammelt hatte, sticht aber ein Akteur besonders heraus. „Die Entwicklung von David gefällt mir besonders. Er kommt aus dem eigenen Nachwuchs und hat Chancen auf die Startelf“, informiert Riepl. Mit Mittelfeldmann Robert Pervan, der im Herbst verletzungsbedingt nur auf drei Einsätze kam, steht indes ein Unterschiedsspieler vor seiner Rückkehr in den Kader. „Er arbeitet aktuell noch individuell an seiner Fitness. In zwei bis drei Wochen wird er das Mannschaftstraining aufnehmen, um in den Rhythmus zu kommen“, sagt der Trainer.

