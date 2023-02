Union Dietach holt Innenverteidiger von Vorwärts Steyr, Top-Talent wechselt in die Regionalliga

Details Freitag, 03. Februar 2023 16:33

Weitere personelle Veränderungen bei der Union PROCON Dietach: Der Tabellensiebte der Oberösterreich-Liga nimmt eine Art Rochade im Defensivverbund vor. Ein 18-jähriges Abwehrtalent schließt sich dem Regionalligisten WSC Hertha Wels an. Im Gegenzug gibt der Aufsteiger den Transfer eines Innenverteidigers aus der 2. Liga bekannt. Ligaportal.at verschafft einen Überblick.

Bosnischer Nachwuchsnationalspieler wechselt in die Messestadt

Zur Rückrunde der vergangenen Saison sicherte sich die Union Dietach, damals noch Landesligist, die Dienste von Arnel Kadric, der für die bosnische U17 zwei Länderspiele verzeichnet. Die Zeit des Youngsters in der Ruttensteiner-Truppe war maximal erfolgreich: Meistertitel, Aufstieg in die OÖ-Liga und Etablierung in eben jener samt 14 Einsätzen in der Hinserie. Nun der nächste Schritt in einer vielversprechenden Karriere: Kadric wechselt zu WSC Hertha Wels. „Er ist auf uns zugekommen und hat uns Informiert, dass mit der Hertha ein guter Verein aus der Regionalliga Interesse zeigt. Wir haben den Spieler damals in der Landesliga geholt und ihn entwickelt. Nun schafft er den Sprung in eine höhere Liga. Das macht uns als Verein stolz“, betont Coach Daniel Ruttensteiner.

23-jähriger Defensivspezialist kommt von Vorwärts Steyr

Aleksandar Maric soll fortan die Abwehr der Union Dietach weiter stabilisieren. Nach zweieinhalb Jahren bei Vorwärts Steyr wechselt der Innenverteidiger in die OÖ-Liga. „Er wird uns sicher weiterhelfen. Ich habe vier gute Innenverteidiger im Kader. Für mich als Trainer ist das in taktischer Hinsicht wichtig. Die Dreierkette ist nämlich ein Thema für die Meisterschaft. Wir haben mehrere Systeme. Die Dreierkette ist eine mögliche Variante“, gibt Ruttensteiner interessante Einblicke in seine mannschaftstaktischen Überlegungen. Die Transfers von Engin Ketan und Aleksandar Vasiljevic stehen indes schon länger fest. Zweitgenannter Akteur verletzte sich aber schon in der ersten Vorbereitungswoche während eines Hallenturniers. „Er hat eine Zerrung. Ich hoffe, dass er nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Bei Engin ist es so, dass man ihm die fehlende Spielpraxis und Matchfitness noch anmerkt. Beide Spieler passen grundsätzlich super zu uns. Sie werden uns in der Meisterschaft sicher weiterhelfen“, ist Ruttensteiner überzeugt.

Hohe Siege in Testspielen

Vier Vorbereitungspartien absolvierte die Union Dietach bereits. Nachdem man gegen Hertha Wels mit 1:4 verloren und den Tabellenführer der 1. Landesliga Niederösterreichs SG Ardagger/Viehdorf mit 4:2 geschlagen hatte, zeigte man sich in den folgenden beiden Tests so richtig offensivstark. Die beiden Landesligisten Viktoria Marchtrenk und ATSV Neuzeug schoss man mit 7:2 beziehungsweise 9:0 ab. Insbesondere mit der Entwicklung der jungen Kaderspieler ist Coach Ruttensteiner enorm zufrieden. „Sie haben in der Winterpause und in der ersten Woche gut trainiert. Insgesamt bin ich zufrieden mit der Vorbereitung“, sagt der Übungsleiter.