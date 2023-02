„Jeder zieht voll mit!“ – Vizeherbstmeister SPG Wallern/St. Marienkirchen ist auf Kurs

Details Sonntag, 05. Februar 2023 17:00

Nach einer insgesamt starken Hinserie überwintert die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen auf einem vorbildhaften zweiten Zwischenrang in der Oberösterreich-Liga. Den Herbstmeister ASKÖ Oedt, von dem man durch vier Zähler getrennt ist, hat man dabei nicht aus den Augen verloren. Um im Frühjahr noch einmal einen Angriff auf die Spitze starten zu können, arbeitet man in diesen Wochen und Monaten intensiv an Physis, Taktik und Technik. Trainer Host Haidacher zieht ein erfreuliches Zwischenfazit der Vorbereitung.

Hohe Siege in Testspielen

Vier Vorbereitungspartien hat die SPG bereits absolviert. Drei Mal ging es dabei gegen Teams aus der Landesliga West. Gegen die zweite Mannschaft St. Marienkirchen gewann man dank einer ganz starken Leistung in offensiver Hinsicht mit 6:0. Im weiteren Verlauf folgten auch Siege gegen den Tabellendritten genannter Liga aus Andorf (3:1) und gegen die Union Peuerbach (6:1). Besondere Aufschlüsse gab der Test gegen den prominentesten Gegner Blau-Weiß Linz, welchem man in einer kurzweiligen, teils spektakulären Partie zwar mit 3:7 unterlag. Über weite Strecken hielt man aber gut dagegen, was der Zwischenstand von 3:3 nach rund einer Stunde belegt. „Die Leistung gegen Blau-Weiß Linz war sehr gut. Es war ein sehr intensives Spiel. Am Ende haben wir dann leider innerhalb von zehn Minuten vier Tore kassiert“, informiert Trainer Horst Haidacher, dessen Vorgaben seine Schützlinge in diesen Wochen der Vorbereitung grundsätzlich toll umsetzen. „Es wird von Woche zu Woche besser. Wir trainieren sehr intensiv. Jeder zieht voll mit“, ergänzt der Übungsleiter, dem mit Mario Saraf ein ganz wichtiger Spieler nach langer Verletzungspause aufgrund eines Kreuzbandrisses zeitnah wieder zur Verfügung steht.

Neuverpflichtungen sorgen für frischen Wind

Vier Transfers tätigte die SPG Wallern/St. Marienkirchen in der aktuellen Winterübertrittszeit. Mit Lorenz Mayrhuber und Alexander Dallhammer sicherte man sich die Dienste eines vielversprechenden Duos von den Jungen Wikingern Ried. Außerdem stießen Lukas Schindler (vom SV Bad Schallerbach) und Georg Dobritzhofer (von der SPG Weißkirchen/Allhaming) zur Truppe. Eine längere Eingewöhnungszeit benötigte keiner von ihnen. Ganz im Gegenteil: Prompt brachten sie ihre Qualitäten ein, um das Gesamtniveau des Teams auf ein neues Level zu heben. „Sie sind sehr gut integriert. Alle zeigen, was sie draufhaben. Das sind junge, hungrige Spieler, die Tempo mitbringen. Für uns ist das sehr wichtig“, lobt Haidacher.

In rund einem Monat starten die Zaunerboys in die Rückserie mit einem kniffligen Auswärtsspiel in St. Valentin – gegen das beste Heimteam der Liga.

Fotocredit: Uwe Winter

