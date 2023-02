Top-Bedingungen! Mit dem ASK St. Valentin auf Trainingslager in Kroatien

Details Freitag, 17. Februar 2023 16:19

Der ASK Case IH Steyr St. Valentin überwintert nach einer soliden Hinrunde in der Oberösterreich-Liga auf Platz acht. Um im Frühjahr einen Angriff auf die vorderen Plätze starten zu können, holt man sich in diesen Tagen den Feinschliff im kroatischen Porec, wo intensiv an Taktik, Technik und Physis gearbeitet wird. Auch die 1b des Vereins ist mit von der Partie. Ligaportal.at liefert exklusive Einblicke in das Trainingscamp.

Perfekte Verhältnisse

Seit Mittwoch weilen die Niederösterreicher in Porec, absolvieren dort insgesamt sechs Trainingseinheiten und ein Testmatch, welches am morgigen Samstagabend steigt. „Wir haben hier Top-Bedingungen. Es gibt drei Naturrasenplätze und einen Kunstrasenplatz. Alles ist in zehn Minuten zu Fuß erreichbar. Auch das Hotel ist ausgezeichnet – mit Hallenbad, Fitnessbereich und mehreren Seminarräumen“, schwärmt St. Valentins sportlicher Leiter Harald Guselbauer. Während viele Konkurrenten aktuell im nasskalten Österreich regelmäßige Einheiten abspulen, können sich die Kaderspieler des ASK im Trockenen bei rund 14 Grad Außentemperatur auf die erwartet spannende Rückrunde einschwören. Am Sonntag reist man zurück in die Heimat.

Taktische Einblicke

Alle wichtigen Akteure sind mit an Bord – mit einer Ausnahme: Defensivmann Jochen Pardametz fehlt aus beruflichen Gründen. Coach Peter Riedl, seit Sommer 2019 im Amt, legte den Fokus in den ersten Trainingseinheiten des Camps unmissverständlich auf das Defensivverhalten. Dabei konzentrierte man sich auf zwei verschiedene Systeme: 4-2-3-1 und 4-4-2. Ab dem heutigen Freitag liegt der Schwerpunkt auf der Offensive und das Umschaltverhalten nach Ballgewinn.

Neuankömmlinge sorgen für frischen Wind

Zwei Mal schlug der ASK St. Valentin in der zurückliegenden Wintertransferperiode zu. Vom SC Zwettl aus der 1. Landesliga Niederösterreichs kam Ivan Stanic. Zudem sicherte man sich die Dienste von Offensivmann Shqiprim Vojvoda (vom Regionalligisten UVB Vöcklamarkt). Beide sind in Kroatien dabei. „Sie sind schon super integriert und teilen sich hier ein Zimmer. Ivan hat noch leichte sprachliche Probleme. Beide sind aber mit Sicherheit die Verstärkung, die wir uns erwartet haben“, lobt Guselbauer.

Am 4. März startet der ASK in die Rückrunde der OÖ-Liga mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SPG Wallern/St. Marienkirchen. Zum Saisonauftakt hatte man knapp mit 0:1 auf Wallerns Kunstrasen gegen die Zaunerboys verloren. Gelingt nun die Revanche, rückt man bis auf zwei Zähler an die SPG heran.

