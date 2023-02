„Auftakt gegen Oedt ist für uns ein weiterer Test!“ – Friedburgs Neo-Coach feiert Pflichtspieldebüt gegen Herbstmeister

Details Freitag, 24. Februar 2023 12:43

Nach dem Ende der Hinserie in der Oberösterreich-Liga hatte der Tabellendreizehnte SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf die Trennung von Robert Pessentheiner bekanntgegeben. Sein Nachfolger Franz Aigner, der als Coach und Sportkoordinator eine interessante Doppelrolle einnimmt, bereitete sich mit der Truppe in den vergangenen Wochen intensiv auf das Frühjahr vor. Dabei zeichnet sich die Tendenz ab, dass Automatismen immer besser zu greifen beginnen, sodass in einem weiteren Schritt das Vertrauen in die eigenen Stärken wächst. Vor dem Auftakt gegen die ASKÖ Oedt stapelt man dennoch tief.

Trainer Franz Aigner mit dem einzigen Winterneuzugang Marko Peric

Beachtliche Leistungen gegen Regionalligisten

Drei Mal ging es zuletzt gegen Testspielgegner aus der Regionalliga Salzburg. Die Performances der SPG waren dabei ansprechend. Nur gegen den TSV St. Johann verlor man (3:6). Dem SV Kuchl (0:0) und dem USK Anif (2:2) rang man jeweils ein Remis ab. Zuletzt realisierte man dann den ersten vollen Erfolg der Wintervorbereitung, als man den Tabellenfünften der Salzburger Liga SV Straßwalchen mit 3:2 niederrang. „Ich bin mit der Vorbereitung rundum zufrieden. Alle ziehen mit. Wir haben ein überraschend gutes Niveau. Gegen die Mannschaften aus der Regionalliga Salzburg haben wir uns gut verkauft. Wir haben da super gespielt“, zieht Trainer Franz Aigner ein positives Zwischenfazit.

Taktische Einblicke

Ein besonderer Fokus lag in der regelmäßigen Arbeit auf dem Trainingsplatz zuletzt auf der defensiven Kompaktheit, nachdem man im Herbst über zwei Gegentore pro Match kassiert hatte. „Defensiv werden wir immer besser“, betont der neue Übungsleiter. In den letzten Tagen vor dem Rückrundenauftakt gilt es jetzt noch, an der Abstimmung zu justieren. Es geht dabei insbesondere um die richtigen Kommandos, das Timing und die individuellen Aufgabenbereiche beim Attackieren. „Die Spieler saugen alles auf. Sie sind super fokussiert“, lobt Aigner und nennt damit einen Aspekt, der das Einstudieren von derartigen Abläufen entscheidend erleichtert.

Das wohl schwierigste Spiel des Jahres gleich zum Auftakt

Kniffliger kann es wohl kaum mehr werden! Wenn die SPG Friedburg/Pöndorf bei Aigners Debüt am 4. März nach Oedt reist, bekommt man es mit dem überragenden Herbstmeister, dem Titelkandidaten Nummer eins und insbesondere mit einem Team zu tun, das im Winter durch gezielte Top-Transfers die Qualität des Kaders noch einmal anhob. „Oedt ist in einer anderen Liga. Wir haben keinen Druck, können dieses Spiel als weiteren hochwertigen Test ansehen. Es wäre für alle eine Überraschung, wenn wir in Oedt etwas holen“, sagt Aigner, der selbstredend genau auf jene Überraschung spekuliert.

