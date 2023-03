UFC Ostermiething lässt SPG Pregarten auf den Boden der Tatsachen knallen – 4:0-Heimsieg

Details Samstag, 11. März 2023 18:36

Allen Widerständen zum Trotz (massive Personalprobleme aufgrund von Ausfällen) hatte die SPG Algenmax Pregarten zum Frühjahrsauftakt der Oberösterreich-Liga vollends überzeugt mit dem Derbysieg gegen die DSG Union Perg. Heute wollte die Gradascevic-Truppe selbstredend nachlegen gegen den Aufsteiger UFC Stampfl-Bau Ostermiething. Dieses Vorhaben ging aber krachend schief. Schlussendlich musste man sich einem befreit aufspielenden Liganeuling mit 0:4 geschlagen geben.

Vorentscheidung bereits in Hälfte eins

Vor rund 220 Zuschauern enttäuschte die SPG Pregarten heute vom Start weg auf ganzer Linie: Man fand gegen einen gut organisierten und insgesamt stark aufspielenden Gegner überhaupt nicht in die Zweikämpfe und erreichte bei Weitem nicht das läuferische Level der Union Ostermiething. Irgendwie verblüffend: Zweikampfhärte, Physis, Intensität – Es waren genau die Tugenden, welche die Pregartner noch vor wenigen Tagen im Derby gegen die DSG Union Perg an den Tag gelegt hatten und die somit der spielentscheidende Faktor gewesen waren. Dass man das erste Mal auf Naturrasen agierte, darf zwar angemerkt werden, kann aber absolut nicht als Erklärungsansatz für jene Performance herangezogen werden. Die Union Ostermiething machte es indes gut. Man arbeitete vorbildhaft gegen den Ball und zeigte sich mit dem nötigen Esprit ausgestattet, wenn es ins offensive Drittel ging. Nach einer scharfen wie präzisen Hereingabe von der linken Seite besorgte Angreifer Resul Omerovic in Minute 31 das hochverdiente 1:0. Nur acht Minuten später erhöhte Matthias Felber mit einem Schuss ins lange Eck aus rund sechs Metern auf 2:0.

Gastgeber bleibt effizient

Wer dachte, dass die SPG nach dem Seitenwechsel endlich den Ernst der Lage erkannt hatte und durch Wechsel für frischen Wind sorgen würde, wurde enttäuscht. Stattdessen änderte sich an der Charakteristik der Partie wenig. Die Union Ostermiething blieb absolut spielbestimmend und stellte in der 49. Minute auf 3:0. Admir Hodzic hatte sich aus kurzer Distanz dafür verantwortlich gezeigt. Mit sehenswerten Kombinationen und einem vorbildhaften Laufpensum setzte der Aufsteiger einem nun bemitleidenswerten Favoriten auch in der letzten halben Stunde richtig zu. Alexander Burgstaller sorgte mit seinem Treffer für den 4:0-Endstand einer denkwürdigen Partie (84.).

Stimme zum Spiel:

Gerhard Steiner (Club Management SPG Pregarten):

„Wir haben verdient verloren. Das ist jetzt ein Rückschlag nach dem Sieg im Derby. Wir haben gewusst, dass es in Ostermiething sicher nicht leicht wird. Du darfst aber nicht so auftreten. Das war viel zu wenig.“

Die Besten (ausgewählt von der Redaktion): Resul Omerovic (ST), Matthias Felber (ZMF) – beide Union Ostermiething

