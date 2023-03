OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Spieltag 17

Details Sonntag, 12. März 2023 11:35

Die 17. Runde der Oberösterreich-Liga ist Geschichte. Sie ging an diesem Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches mit sich. Die SU St. Martin/M. hatte spielfrei, da der Gegner ATSV Stadl-Paura gewesen wäre. Die Mühlviertler bestritten stattdessen einen Test gegen den Landesligisten ASKÖ Oedt 1b (1:2-Niederlage). Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal auf Spieltag 17 zurück.

Angriff abgewehrt

Schon am Freitag hatte die SPG Wallern/St. Marienkirchen vorgelegt und den Druck auf den Spitzenreiter ASKÖ Oedt brutal erhöht. Der Tabellenzweite zeigte eine meisterliche Leistung und schlug die Union Mondsee auf eigenem Kunstrasen mit 6:0. Die ASKÖ Oedt ließ sich davon aber nicht beeindrucken und erledigte ihrerseits die Hausaufgaben am gestrigen Samstag gewissenhaft. In einer spektakulären Partie behielt man mit 6:2 in Dietach die Oberhand. Die Trauner halten damit ebenso wie die Zaunerboys bei sechs Zählern nach zwei Rückrundenspielen. Den absoluten Showdown wird dann die 18. Runde mit sich bringen, wenn es am kommenden Samstag zum direkten Duell zwischen dem Leader und dem ersten Verfolger auf der Anlage der ASKÖ Oedt kommt. Im Herbst hatte die SPG Wallern/St. Marienkirchen jenes Match mit 2:0 gewonnen. Es war die einzige Pleite der Schatas-Elf in dieser Saison.

ASK St. Valentin großer Sieger des Tabellenmittelfelds

Während viele Mannschaften, die sich in ähnlichen Regionen des Rankings aufhalten, wertvolle Zähler liegen ließen, fuhr der ASK St. Valentin wahre Big Points ein (1:0 in Bad Ischl) und zeigte damit die perfekte Reaktion auf die heftige 0:3-Heimniederlage gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen zum Frühjahrsauftakt. Thomas Himmelfreundpointner schoss das Tor des Tages gegen die Zebau-Elf. Der Ex-Profi traf per verwandeltem Elfmeter in der 82. Minute.

Teams im Abstiegskampf ziehen Tempo an

Gleich drei Mannschaften des untersten Tabellendrittels konnten an diesem Wochenende voll Punkten und erhöhten somit den Druck auf die Konkurrenz. Während die DSG Union Perg zuhause gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf mit 3:1 gewann und damit eine adäquate Reaktion auf die Derby-Pleite gegen die SPG Pregarten zum Rückrundenauftakt zeigte, gestaltete die Union Ostermiething ihr erstes Frühjahrsspiel enorm positiv (4:0 gegen die SPG Pregarten). In einer dramatischen Partie mit einem Elfmetertor in der 95. Minute und insgesamt drei Platzverweisen setzte sich der FC Wels gegen die SPG Friedburg/Pöndorf durch, verkürzte den Rückstand auf die Braunauer auf vier Zähler (dazu ein Spiel weniger) und verschärfte die ohnehin schon schwierige Lage der SPG noch einmal. Während die Friedburger die vergangenen vier Ligamatches allesamt verloren, hält der FC Wels bei sechs Zählern aus den ersten beiden Spielen unter Neo-Coach Goran Kartalija.

Fotocredit: Helmut Dietmaier

