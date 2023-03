OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Spieltag 18

Details Montag, 20. März 2023 15:45

Die 18. Runde der Oberösterreich-Liga ist Geschichte. Sie wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at blickt noch einmal zurück.

Kein Sieger im Top-Spiel

Der absolute Kracher der Runde stieg am Samstagnachmittag in Oedt, als der Spitzenreiter seinen ersten Verfolger aus Wallern empfing. Ein insgesamt doch recht taktisch geprägtes Duell brachte schlussendlich keinen Sieger hervor (1:1). Das erste Mal im Kalenderjahr 2023 gaben beide Mannschaften somit Punkte ab. Die Zaunerboys liegen weiterhin vier Zähler hinter der Schatas-Truppe, die seit nunmehr 15 Ligapartien ungeschlagen ist. Auf Rang drei schob sich die SPG Pregarten vor, welche gegen den FC Wels einen ungefährdeten Favoritensieg einfuhr (4:0). Es war der zweite Dreier im Frühjahr und gleichsam die perfekte Antwort auf die überraschend hohe Niederlage in Ostermiething eine Woche zuvor (0:4).

Premierensiege in der Rückserie

Endlich ist der Knoten geplatzt! Nach einem Stotterstart sorgten die Union Edelweiss und der SV Grün-Weiß Micheldorf endlich für richtig positive Schlagzeilen. Durch zwei Unentschieden zum Frühjahrsstart waren die Linzer etwas auf der Stelle getreten, ehe man nun in St. Valentin voll anschrieb (5:2). Der Ligadino aus dem Kremstal hatte gar zwei Mal in Folge verloren und gab nun mit dem 2:1-Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Ostermiething eine adäquate Antwort auf erwähnten sportlichen Tiefflug. Auch der Tabellensiebte aus Dietach tütete am vergangenen Wochenende die volle Punktzahl ein. Gegen die SPG Friedburg/Pöndorf gelang der erste Triumph im Frühjahr (3:1), nachdem man in der Vorwoche von der ASKÖ Oedt eine heftige 2:6-Abreibung kassiert hatte. Die Union Mondsee darf ebenfalls aufatmen: Dem Fehlstart ins Frühjahr (0:6 in Wallern) ließ man einen 2:1-Derbysieg gegen den SV Bad Ischl folgen.

Keine Erfolgsstory im Tabellenkeller

Bis auf die DSG Union Perg (spielfrei) setzte es für sämtliche Teams des untersten Tabellendrittels Negativerlebnisse in Runde 18. Der Tabellenfünfzehnte FC Wels (0:4 in Pregarten) verpasste es, nach zwei Siegen in Folge weitere Big Points im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Der Vierzehnte des Rankings aus Friedburg schlittert indes immer tiefer in eine Ergebniskrise. Die jüngste Pleite in Dietach war schon die fünfte en suite im Ligabetrieb.

Fotocredit: Union Edelweiss

