OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Spieltag 20

Details Sonntag, 02. April 2023 12:34

Sechs Partien der 20. Runde in der Oberösterreich-Liga gingen an diesem Wochenende über die Bühne. Das Kräftemessen zwischen der Union Mondsee und der SU St. Martin/M. musste witterungsbedingt abgesagt werden. Ligaportal.at blickt noch einmal zurück auf das, was wirklich wichtig war.

Führungsduo gibt sich keine Blöße

Weiterhin im Gleichschritt bewegen sich die beiden Top-Teams der Liga aus Oedt und Wallern – ein Umstand, der ein hochklassiges Rennen um den Titel in den kommenden Wochen verspricht. Der Spitzenreiter schoss die Union Edelweiss mit 6:1 ab und holte somit 13 von möglichen 15 Punkten im Frühjahr. Selbiges trifft auf die SPG Wallern/St. Marienkirchen zu, welche mit der abstiegsbedrohten SPG Friedburg/Pöndorf keine Probleme hatte (4:1). Die Zaunerboys führen die Rückrundentabelle an – mit einem brutalen Torverhältnis von 18:2 nach fünf Matches. Im Gesamtklassement liegt man weiterhin vier Zähler hinter der ASKÖ Oedt.

Gewinner des Tabellenmittelfelds

Wichtige Siege feierten sowohl der SV Grün-Weiß Micheldorf als auch die Union Dietach. Die Kremstaler bogen die SPG Pregarten in einer spektakulären, kurzweiligen Partie mit 4:3 und legten den Grundstein für jenen Erfolg schon in der Anfangsphase mit drei Volltreffern in den ersten 20 Minuten. Im Klassement überflügelte man den direkten Konkurrenten kurzerhand. Ebenfalls ganz stark in offensiver Hinsicht präsentierte sich der Aufsteiger aus Dietach, der einen über weite Strecken überforderten SV Bad Ischl mit 5:0 abschoss. Ein perfekt harmonierendes Angriffstrio, bestehend aus Denis Berisha, Yusuf Efendioglu und Imran Sadriu, bekam der Gast aus dem Salzkammergut nie wirklich in den Griff. Die drei genannten Akteure sammelten gemeinsam zehn Scorerpunkte in einem Match, in dem man mit perfektem Umschaltspiel, Tempo und Abschlussstärke punktete. Unmittelbar hinter der Union Dietach auf Position acht folgt der amtierende Meister aus Weißkirchen, der sich nach schwierigen Wochen endlich den Frust von der Seele schoss. Nach vier Remis en suite tütete man durch das 5:0 gegen den Liganeuling aus Ostermiething endlich wieder einmal die vollen drei Punkte ein. Es war erst der fünfte Sieg im bisherigen Saisonverlauf.

DSG Union Perg als Gewinner des untersten Tabellendrittels

Während der SV Bad Ischl, die Union Ostermiething und die SPG Friedburg/Pöndorf empfindliche, hohe Pleiten kassierten, präsentiert sich die DSG Union Perg, auf Platz 13 klassiert, weiterhin stabil in diesen Wochen. Die Mühlviertler teilten mit dem besser klassierten ASK St. Valentin die Punkte (1:1) und sind somit seit drei Spielen ungeschlagen. Der Vorletzte FC Wels war nicht im Einsatz, weil der Gegner ATSV Stadl-Paura geheißen hätte.

Fotocredit: Helmut Dietmaier

