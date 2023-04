„Die Mannschaft hat ja das Fußballspielen nicht verlernt!“ – SV Bad Ischl geht mit Trainer-Duo in heiße Saisonphase

Details Donnerstag, 06. April 2023 17:17

Nach dem Aus von Josef Bögl übernimmt beim SV Zebau Bad Ischl aus der Oberösterreich-Liga ein Trainer-Duo, bestehend aus Andreas Aster und Michael Wimmer, eine aufgrund der zahlreichen Negativerlebnisse in den vergangenen Wochen augenscheinlich verunsicherte Mannschaft. Diese hat am kommenden Wochenende nun einen heftigen Brocken vor der Brust. Mit der SPG Wallern/St. Marienkirchen reist ein absolutes Top-Team ins Salzkammergut. Ligaportal.at sprach vor dem richtungsweisenden Match mit Aster.

Ligaportal: Gemeinsam mit Michael Wimmer haben Sie nun die ersten Einheiten geleitet. Was braucht es jetzt, um schnellstmöglich wieder in die Spur zu kommen?

Aster: „Es ist schwierig, innerhalb einer Woche alles über den Haufen zu werfen. Es war ja auch nicht alles schlecht. Wir hatten in den vergangenen Wochen immer wieder ungünstige Spielverläufe. Wir haben jetzt versucht, wieder eine gute Stimmung reinzubringen. Außerdem haben wir viele Einzelgespräche geführt. Wir wollten in die Truppe reinhören und uns ein Stimmungsbild machen. Es geht darum, was die Spieler brauchen und was sie wollen. Auf Grundlage dessen wollen wir mit unseren Ideen und einfachen Mitteln gegen Wallern bestehen.“

Ligaportal: Wie sieht der Matchplan gegen Wallern aus? Wird es personelle oder taktische Veränderungen geben?

Aster: „Wir haben uns auf jeden Fall etwas überlegt, um Wallern zu ärgern und sie im besten Fall zu schlagen. Wir sind klar in der Außenseiterrolle. Die Qualität in der Mannschaft ist vorhanden. Aufgrund des unglücklichen Frühjahrsstarts ist die Mannschaft vielleicht verunsichert. Sie hat aber das Fußballspielen nicht verlernt. Was die personelle Situation betrifft, steht fest, dass mit Franjo Dramac ein Spieler sicher ausfallen wird. Er hat eine Meniskusverletzung. Es gibt die Idee, dass wir an der Aufstellung etwas verändern. Aufgrund des kleinen Kaders wird das aber nichts Großartiges sein. Am Mannschaftsgefüge wird sich nicht viel ändern. Es wird aber für die Spieler andere taktische Aufgaben geben. Wallern will Meister werden. Gegen diese Mannschaft haben wir nichts zu verlieren. In unserer Situation zählt jeder Punkt.“

Ligaportal: Was stimmt positiv, dass man den Klassenerhalt frühzeitig fixieren kann?

Aster: „Der Zusammenhalt in der Truppe. Die Spieler kennen sich jahrelang. Sie kennen die Stärken des jeweils anderen. Die Qualität für den Klassenerhalt ist vorhanden.“

Ligaportal: Welche Vereinbarung haben Sie mit dem Verein getroffen? Werden Sie mit Michael Wimmer fix bis zum Saisonende die Truppe betreuen?

Aster: „Wir haben mit dem Präsidenten Gespräche geführt. Wir machen es so lange, bis ein neuer Coach da ist. Wie lange das dauern wird, kann man nicht sagen. Im Hintergrund läuft jedenfalls aktuell schon die Suche nach einem neuen Trainer.“

Fotocredit: Harald Dostal

