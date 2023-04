Neuer Trainer! SV Bad Ischl hat Nachfolger von Josef Bögl gefunden

Details Dienstag, 11. April 2023 17:50

Vor einer Woche hatte der SV Zebau Bad Ischl, aktueller Zwölftplatzierter der Oberösterreich-Liga, die Trennung von Josef Bögl, der erst im vergangenen Sommer das Amt angetreten hatte, verkündet. In der 21. Runde betreuten Andreas Aster und Michael Wimmer die Truppe. Dabei konnte man mit einem 1:1 gegen das Top-Team aus Wallern aufhorchen lassen. Nun präsentierte der Verein aus dem Salzkammergut einen neuen Übungsleiter.

Thomas Heissl heißt der neue starke Mann an der Seitenlinie des SV Bad Ischl. Der Inhaber der UEFA-A-Lizenz war erst am vergangenen Wochenende beim Salzburger Landesligisten aus Adnet zurückgetreten. Seine Trainerkarriere umfasst unter anderem die Stationen SV Gmundner Milch, UVB Vöcklamarkt und SK Strobl. Wertvolle Erfahrungen als Trainer sammelte er auch in der Rieder Fußballakademie. Nun also die Station SV Bad Ischl. Und dabei sind die Wege kurz: Der 48-Jährige ist Sportchef der Fußballschule HAS/HAK Bad Ischl.

Am kommenden Samstag wird er das erste Mal im Einsatz sein, wenn die Zebau-Elf ein weiteres richtungsweisendes Match im Abstiegskampf vor der Brust hat. Man empfängt auf eigener Anlage die SPG Friedburg/Pöndorf.

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei