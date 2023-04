Transdanubia-Landescup in heißer Phase: Viertelfinalmatches kommende Woche

Details Freitag, 14. April 2023 12:19

Nach einer langen Pause gibt es endlich wieder Cup-Fußball. Am kommenden Dienstag geht das Viertelfinale über die Bühne. Acht Mannschaften, darunter fünf Teams aus der Oberösterreich-Liga, haben sich in eine gute Ausgangslage gebracht, um die Nachfolge der SU St. Martin/M. anzutreten. Die Mühlviertler hatten sich 2022 zum Champion des Transdanubia-Landescups gekrönt.

Die Qualifikation für das Viertelfinale garantiert bereits einen Anteil an der Gesamtdotation von insgesamt 23.000 Euro. Zwei Mal kommt es am 18. April zu einem direkten Aufeinandertreffen zweier Teams aus der Oberösterreich-Liga. Die SPG Wallern/St. Marienkirchen, aktueller Tabellenzweiter genannter Spielklasse, wird indes als Favorit in die Partie gegen den Landesligisten SK Schärding gehen. Wenn es in einer weiteren Paarung zum Kräftemessen zwischen der ASKÖ Donau Linz und dem SV Bad Schallerbach kommt, duellieren sich zwei Mannschaften, die in der Vorsaison aus der OÖ-Liga abgestiegen sind.

Alle Paarungen im Überblick

Spiel 1 18. April, 16.30 Uhr: SPG Friedburg/Pöndorf – SPG Pregarten

Spiel 2 18. April, 19.00 Uhr: ASKÖ Donau Linz – SV Bad Schallerbach

Spiel 3 18. April, 19.30 Uhr: SK Schärding – SPG Wallern/St. Marienkirchen

Spiel 4 18. April, 16.00 Uhr: ASK St. Valentin – Union Mondsee

Halbfinale (9. Mai)

Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 1

Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 4

Fotocredit: Harald Dostal

