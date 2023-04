2:0! Union Dietach ringt vor heimischen Publikum SU St. Martin/M. nieder

Details Samstag, 15. April 2023 20:29

Wenn die Union PROCON Dietach auf die SU Strasser Steine St. Martin/M. trifft, ist in der Regel ein wahres Fußballfest garantiert, weisen doch beide Mannschaften eine brutale Qualität in deren Kader, insbesondere der Offensive, auf. Wesentlich stabiler in dieser Spielzeit der Oberösterreich-Liga präsentierten sich jedoch bis dato die Hartl-Schützlinge aus dem Mühlviertel, seit bereits vier Partien ist man ungeschlagen. Mit zwei Begegnungen in der Hinterhand hat der amtierende Landescup-Sieger zudem weiterhin die Chance, dem Tabellenzweiten zukünftig noch ganz dicht an die Fersen zu rücken. Nicht zwingend verbessert haben sich die Aussichten allerdings nach dem heutigen Nachmittag, als man sich gegen einen starken Kontrahenten schlussendlich mit 0:2 geschlagen geben musste.

Gäste mit Übergewicht, aber ohne Treffer

Dabei war die Elf aus dem Mühlviertel in Durchgang eins die etwas aktivere, dominantere und auch zielstrebigere Mannschaft. Ein Umstand, der sich sinngemäß auch in der Anzahl an hochkarätigen Torchancen niederschlug – dabei durften sich die Hausherren gleich mehrfach bei ihrem Schlussmann Thomas Genshofer bedanken, der heute einen wahren Sahnetag erwischte und mit tollen Paraden seine Mannen vor einem Rückstand bewahrte. Selbst hielt die Ruttensteiner-Truppe gegen ein enorm starkes Kollektiv aus St. Martin/M. wacker dagegen, schaffte es aber zunächst nicht wirklich, in einen richtigen Spielfluss zu kommen und somit die eigene, zuletzt sich in Hochform befindende, Offensivreihe rund um Imran Sadriu und Denis Berisha regelmäßig in Szene zu setzen – nicht unerwähnt bleiben darf, dass die dritte Säule der Abteilung Attacke des Gastgebers, Yusuf Efendioglu, in Halbzeit eins noch auf der Bank Platz nehmen musste.

Efendioglu-Einwechslung legt Grundstein für Sieg

Mit dem Seitenwechsel brachte Übungsleiter Daniel Ruttensteiner eben jenen Edeljoker kurzerhand in die Partie und beeinflusste damit die weiteren Geschehnisse dieser Begegnung maßgebend. So war es der routinierte Topstürmer, der die zuvor noch fehlende Durchschlagskraft mit brutaler Intensität kurzerhand eiskalt auf den Rasen brachte und großen Anteil daran hatte, dass der Gastgeber die Partie gegen den amtierenden Landescup-Sieger schlussendlich doch erfolgreich bestreiten konnte. In Minute 63 traf der Goalgetter zunächst nur den Querbalken, den Abpraller verwertete dann aber sein kongenialer Sturmpartner Berisha problemlos zur Führung. Man hatte die Partie nun gut im Griff, konnte bei der gegnerischen Abweher immer wieder für Probleme sorgen und nur rund zehn Minuten darauf einen weiteren Treffer nachlegen: Dieses Mal war es Efendioglu selbst, der einen schön vorgetragenen Angriff gekonnt abschloss – 2:0. Ein Zwischenstand, auf den die Gäste aus St. Martin in der Schlussphase auch keine Antwort mehr fanden und sich folglich, trotz starkem ersten Durchgang, dem Aufsteiger geschlagen geben mussten.

Stimme zum Spiel

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Die erste Halbzeit war sehr zerfahren. St. Martin hatte da aber die klar besseren Chancen, Thomas Genshofer hat für uns aber sensationell die Null gehalten. Nach der Halbzeit waren wir dann klar bestimmend und haben am Ende auch mit dem 2:0 in der Höhe verdient gewonnen.“

Die Besten: Thomas Genshofer (TW), Denis Berisha (ST)

