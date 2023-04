Deutliche Angelegenheit im Nachtrag! ASKÖ Oedt besiegt DSG Union Perg mit 4:0

Details Dienstag, 18. April 2023 22:28

Duell der Gegensätze im heutigen Nachholspiel der 22. Runde der Oberösterreich-Liga: Mit der ASKÖ Oedtempfing der Tabellenführer und gleichsam das qualitativ stärkste Team des Klassements den Nachzügler DSG Union HABAU Perg, der sich im Frühjahr mit aller Kraft und durchaus erfolgreich gegen den Abstieg wehrt – bereits vier Partien in Serie sind die Prandstätter-Schützlinge ungeschlagen. Die Trauner waren schlussendlich dann aber doch eine Nummer zu groß für die Mühlviertler, welche mit einer klaren 0:4-Pleite nach Hause geschickt wurden.

Perg startet stark, Oedt wieder eiskalt

Dabei benötigte die Angriffs-Maschinerie der Gastgeber gut fünfzehn bis zwanzig Minuten, bis sie auch ihre Betriebstemperatur erreichte. Just in dieser Phase sorgte Schlussmann Oliver Fischer mit zwei starken Paraden dafür, dass man jene kritische Periode unbeschadet überstand, nach einer guten halben Stunde selbst die Initiative ergreifen und vor der Pause mit den Gästen kurzen Prozess machen konnte: Nachdem Florian Fellinger über Umwege nach einem Corner erfolgreich eingeschossen hatte (29.), versenkte Nenad Vidackovic einen Foul-Elfmeter kurz vor der Pause souverän im rechten Eck und stellte damit eine durchwegs komfortable 2:0-Pausenführung her. Zuvor war Bünyamin Karatas im Strafraum nach tollem Dribbling regelwidrig zu Fall gebracht worden.

Gastgeber legt weiter nach

Liegt man gegen den Tabellenführer zur Halbzeit mit 0:2 zurück, sind die Aussichten auf einen Punktgewinn stets von überschaubarer Größe. Wenn dieser dann aber nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel einen weiteren Treffer nachlegt, schwinden Hoffnung und Wahrscheinlichkeit kurzerhand gegen Null – so geschehen in Minute 52, als Bünyamin Karatas eine zielstrebige Aktion über die rechte Seite präzise vollendete. Denkbar schwer wurde es im Anschluss für den Gastgeber, der zwar sichtlich alles probierte, gegen einen unfassbar kompakten Defensivverbund des Kontrahenten aber kaum mehr Mittel und Wege fand, den Anschlusstreffer zu erzielen. Spätestens nach dem 4:0 in Minute 72, abermals durch Karatas, der einen wahren Sahnetag erwischte, war die Messe auch am heutigen Abend gelesen. Der Spitzenreiter hatte keine Probleme mehr, die mehr als deutliche Führung über die Zeit zu bringen und konnte so dem Druck des Tabellenzweiten aus Wallern ein weiteres Mal bravourös standhalten.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sportlicher Leiter ASKÖ Oedt):

„Wir haben heute schwer in die Partie gefunden. Nach den ersten beiden Treffern haben wir das Spiel dann aber so gestaltet, wie wir uns das vorstellen. Es war schlussendlich ein verdienter Sieg, der auch in der Höhe so in Ordnung geht.“

Die Besten: Florian Fellinger (IV), Bünyamin Karatas (ZOM)

