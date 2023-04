OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Spieltag 23

Details Montag, 24. April 2023 12:07

Die 23. Runde der Oberösterreich-Liga ist Geschichte. Sie ging am Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück.

Vorsprung ausgebaut

Die ASKÖ Oedt setzte in Runde 23 einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn. Während man selbst einen 2:0-Favoritensieg in Ostermiething einfuhr und somit seit nunmehr 20 Spielen ungeschlagen ist, stolperte der erste Verfolger aus Wallern und kassierte die erste Pleite im Frühjahr (0:2 in St. Martin/M.). Die Schatas-Elf hat somit einen satten Polster von sieben Zählern auf die Zaunerboys. Tabellendritter bleibt die Union Edelweiss, die mit 3:1 gegen den SV Bad Ischl gewann und somit die perfekte Antwort auf die bittere Pleite der Vorwoche in Wallern gab. Auf Rang vier folgt die SU St. Martin, die erwähnten Dreier im Kracher der Runde einfuhr. Die Mühlviertler haben zwei Punkte und ein Match weniger als die Union Edelweiss.

Brutal formstark

Mit der Union Dietach und der SPG Weißkirchen/Allhaming gibt es zwei Teams, die sich in einer ganz starken Verfassung befinden. Der Aufsteiger gewann in Perg mit 3:0, feierte den zweiten Sieg ohne Gegentreffer in Folge und festigte Tabellenrang fünf. Unmittelbar dahinter scheint der amtierende Meister aus Weißkirchen auf, der in diesen Wochen endlich wieder die Form aus der vergangenen Erfolgssaison gefunden zu haben scheint. Der jüngste Triumph gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf (3:1) war der vierte Sieg in Folge. Seit nunmehr neun Partien sind die Zebras ungeschlagen. Um zwei Plätze verbesserte sich der Siebte ASK St. Valentin, der sich in Pregarten mit 3:1 durchsetzte. Auch die Niederösterreicher haben somit sichtlich an Stabilität zugelegt. Aus den jüngsten drei Matches sprangen starke sieben Zähler heraus. Mit der Union Mondsee gibt es ein weiteres Team des Tabellenmittelfelds, das am vergangenen Wochenende für positive Schlagzeilen sorgte. In einer dramatischen Partie (fünf Tore in den ersten 25 Minuten, zwei Platzverweise) behielt man gegen den FC Wels mit 3:2 die Oberhand. Es war der erste Dreier der Mamoser-Truppe nach zuvor drei sieglosen Spielen am Stück.

Keine Bewegung im Tabellenkeller

Sämtliche Teams der kritischen Zone mussten in Runde 23 Pleiten hinnehmen. Die SPG Friedburg/Pöndorf hatte spielfrei. Beim Tabellenzwölften SV Bad Ischl ging das Trainerdebüt von Thomas Heissl schief (1:3 bei der Union Edelweiss).

Fotocredit: Harald Dostal

