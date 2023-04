Paukenschlag bei der SPG Friedburg/Pöndorf: Franz Aigner tritt als Trainer und Sportkoordinator zurück

Details Freitag, 28. April 2023 12:15

Nach dem SV Bad Ischl (Trainer Thomas Heissl folgte auf Josef Bögl) gibt es mit der SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf nun ein weiteres Team aus dem untersten Tabellendrittel der Oberösterreich-Liga, das mit tiefgreifenden personellen Veränderungen konfrontiert wird. Franz Aigner, ehemaliger ÖFB-Nationalspieler und österreichischer Meister mit dem SV Austria Salzburg, trat am gestrigen Donnerstag von seiner Doppelrolle als Trainer und Sportkoordinator in Friedburg zurück.

Nachfolger steht bereits fest

Persönliche Gründe hätten für diesen Schritt den Ausschlag gegeben, gab der Verein heute bekannt. „Der SV Friedburg bedankt sich sehr herzlich für sein Engagement in den letzten vier Monaten und wünscht alles Gute für die Zukunft“, verkündete der Tabellenvierzehnte der OÖ-Liga außerdem. Interimistisch wird das Team nun von Ernst Öbster, Ex-Profi sowie Routinier in den Reihen der Friedburger, und Nicola Rago betreut. Sie haben am heutigen Freitag zum ersten Mal die volle Verantwortung, wenn man in die Landeshauptstadt zu einem schwierigen Auswärtsmatch gegen die Union Edelweiss reisen muss.

Ernüchternde Bilanz

Franz Aigner hatte im Sommer des vergangenen Jahres sein Amt als Sportkoordinator in Friedburg angetreten. Im Winter übernahm er dann auch noch als Trainer, nachdem sich der Verein von Robert Pessentheiner getrennt hatte. Unter Aigner fand die Mannschaft zu keinem Zeitpunkt so richtig in den Rhythmus. Die bescheidene Bilanz aus sieben Rückrundenpartien: 5 Niederlagen, 1 Remis, 1 Sieg. Das 1:5-Debakel in Bad Ischl am vergangenen Dienstag war das letzte Spiel von Aigner als Coach der SPG.

