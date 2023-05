OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Spieltag 24

Details Sonntag, 30. April 2023 11:44

Sechs der sieben Partien gingen an diesem Wochenende über die Bühne. Das Kräftemessen zwischen der Union Mondsee und der SPG Pregarten musste witterungsbedingt abgesagt werden. Ein Nachtragstermin steht noch nicht fest. In der Analyse blickt Ligaportal.at noch einmal zurück auf das, was in der Oberösterreich-Liga wirklich wichtig war.

Im Gleichschritt

Die SPG Wallern/St. Marienkirchen schaffte es nicht, den Rückstand auf den Tabellenführer ASKÖ Oedt zu verkürzen. Während die Zaunerboys auf eigenem Kunstrasen mit 2:0 gegen die DSG Union Perg gewannen und damit die perfekte Antwort auf die überraschende Pleite der Vorwoche in St. Martin/M. gaben, erledigte die Schatas-Elf ihre Hausaufgaben gewissenhaft und fuhr dank eines Hattricks von Nenad Vidackovic einen 3:0-Favoritensieg gegen den FC Wels ein. Somit hat man weiterhin sieben Zähler Vorsprung auf die Truppe aus Wallern.

SV Grün-Weiß Micheldorf großer Sieger des Tabellenmittelfelds

Als einzige Mannschaft des Tabellenmittelfelds konnte der Ligadino aus dem Kremstal sein Match richtig positiv gestalten. Nach einer fordernden Woche, in welcher Trainer Hubert Zauner sein Aus im Sommer verkündet hatte, brachte man den vollen Fokus auf den Patz und zwang dank der besten Saisonleistung den ASK St. Valentin mit 2:0 in die Knie – nach zuletzt zwei empfindlichen Pleiten am Stück Balsam auf der Seele jener, die es mit dem Tabellenachten halten. Wäre der SV Grün-Weiß Micheldorf gegen den ASK nicht derartig fahrlässig mit den eigenen Chancen umgegangen, hätte man wohl mühelos einen wahren Kantersieg feiern können.

Teams im Abstiegskampf punkten

Keine einzige Mannschaft des untersten Tabellendrittels konnte an diesem Wochenende einen Sieg einfahren. Dem SV Bad Ischl, der Union Ostermiething und der SPG Friedburg/Pöndorf gelang es aber, gegen deutlich besser klassierte Kontrahenten einen wichtigen Zähler zu holen. Die Zebau-Elf trotzte dem Vierten des Zwischenrankings aus St. Martin/M. ein Remis ab und trat dabei den Beweis an, dass man sich unter dem neuen Trainer Thomas Heissl bereits stabilisiert hat. Aus den jüngsten beiden Matches sprangen gute vier Zähler heraus. Der Liganeuling aus Ostermiething beendete indes mit dem 0:0 in Dietach eine sportliche Talfahrt, drei Pleiten am Stück mitumfassend. Der Tabellenvierzehnte SPG Friedburg/Pöndorf hat eine turbulente Woche hinter sich. Am Donnerstag hatte Franz Aigner seinen Rücktritt als Trainer und Sportkoordinator bekanntgegeben. Unter dem Interims-Duo Ernst Öbster und Nicola Rago sorgten die Braunauer mit einem 2:2 beim Dritten des Klassements Union Edelweiss für Aufsehen. Bis Minute 83 war man sogar noch in Führung gelegen.

