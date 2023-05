Paukenschlag bei Top-Team: Weiterer Trainer-Rücktritt in der OÖ-Liga (ausführlicher Bericht)

Details Donnerstag, 04. Mai 2023 11:38

Wie am Donnerstag bekannt wurde, kam es in der OÖ-Liga zu einem weiteren Rücktritt eines Cheftrainers. Ronald Riepl, bisheriger Übungsleiter bei der Union Edelweiß, gab mit sofortiger Wirkung seinen Abschied vom Tabellendritten aus Linz bekannt. Das Traineramt beim Klub aus der Neuen Heimat übernimmt ab sofort Manfred Rothbauer, ihm wird ab nächster Woche der ehemalige Edelweiß-Coach Christian Stumpf zur Seite stehen. Ligaportal.at hat alle Details rund um die neuesten Entwicklungen bei der Union Edelweiß.

Riepl "kein Platzhalter"

In Oberösterreichs höchster Spielklasse kam es knapp eine Woche nach dem Rücktritt von Friedburg-Coach Franz Aigner erneut zum Rückzug eines Trainers. Mit Ronald Riepl nimmt überraschend der Cheftrainer des Drittplatzierten Union Edelweiß den Hut. Der ehemalige Trainer u.a. der LASK-Akademie sowie der SPG Pregarten erklärte gegenüber Ligaportal, dass ihm am Dienstag nach dem Training mitgeteilt wurde, dass sein Vertrag über den Sommer hinaus nicht verlängert werde. Da für Riepl das Vertrauen und die Perspektive für eine weitere Zusammenarbeit fehlten, habe er noch am Dienstag seinen sofortigen Rücktritt bekanntgegeben.

„Ich war noch nie in einer solchen Situation, ich war bis jetzt in der glücklichen Lage, dass ich meine Arbeit immer zur Zufriedenheit des jeweiligen Vereins ausführen konnte. Ich habe acht Jahre St. Georgen an der Gusen und vier Jahre Pregarten trainiert. Ich habe immer zu mir selbst gesagt, dass ich – wenn es aus welchem Grund auch immer nicht zufriedenstellend sein sollte – sicher kein Platzhalter bin. Auch geht sowas natürlich schnell Richtung Mannschaft, wenn die weiß, dass sich das mit Sommer erledigt hat, ist auch die Frage, wie intensiv sie bereit ist, umzusetzen, was vorgegeben wird“, so Riepl.

Moser: "Stand jetzt tolle Saison"

Edelweiß-Sportchef Lukas Moser führte auf Anfrage von Ligaportal.at aus, dass es am Dienstag ein Gespräch zwischen ihm und Riepl gab, bei welchem sich herausgestellt habe, dass sich Philosophie und Ausrichtung des Vereins nicht mit dem Trainer gedeckt hätten. Daraufhin sei Riepl sofort zurückgetreten. „Wie es sich im Fußball gehört, haben wir uns zusammengesetzt und miteinander gesprochen, daraufhin ist er zurückgetreten“, so Moser, der auch betonen möchte: „Stand jetzt haben wir eine tolle Saison gespielt, er hat trotzdem einen guten Job gemacht, wir sind aktuell Dritter und wollen uns auf diesem Weg bedanken und wünschen ihm alles Gute.“

So geht es für Edelweiß und Ronald Riepl weiter

Der Sportchef des Linzer Viertligisten hat bereits die Weichen für die Restsaison gestellt. „Manfred Rothbauer übernimmt bereits für dieses Wochenende, Christian Stumpf stößt nächste Woche dazu. Die beiden werden bis Saisonende arbeiten, danach werden wir einen neuen Trainer installieren.“

Wie wird es für Ronald Riepl als Trainer weitergehen? „Das kann ich zum aktuellen Zeitpunkt sehr schwer sagen. Grundsätzlich fällt jetzt einmal Druck ab, aufgrund meiner privaten und familiären Situation schadet das auch nicht, wenn hier mehr Zeit bleibt. Ausschließen würde ich aber nie etwas, wenn das Optimale daherkommt, weiß ich Stand jetzt nicht genau, was ich machen würde.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei