Nur 0:0 in Ostermiething! SPG Wallern/St. Marienkirchen lässt erneut Punkte liegen

Details Sonntag, 07. Mai 2023 11:05

Nicht weniger als bereits beachtliche sieben Punkte beträgt der Rückstand der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen auf den Leader aus Oedt – die Hoffnungen auf den Titelgewinn der LT1 Oberösterreich-Liga damit schwindend gering. Dennoch wird man im Trattnachtal in den verbleibenden Runden nichts unversucht lassen und mit konstant starken Leistungen versuchen, den Druck bis zum Schluss aufrechtzuerhalten. Dafür benötigt werde jedoch zweifelsohne ein voller Erfolg gegen die Union Stampfl-Bau Ostermiething am heutigen Nachmittag. Dieser blieb letzten Endes aus – man teilte die Punkte mit dem Aufsteiger und muss sich spätestens jetzt wohl vom Traum des Meisters verabschieden.

Gastgeber vergibt Elfmeter

Der Start vor rund 500 Zuschauern gestaltete sich für die Gäste aus dem Trattnachtal ungemein kompliziert, sah man sich doch mit einem ungemein bissig auftretenden Kontrahenten konfrontiert, der nach gerade einmal nach sieben Minuten die große Chance auf die frühe Führung vorfand. Nach einem regelwidrigen Vergehen im Strafraum der Haidacher-Elf hatte Resul Omerovic das 1:0 vom Elfmeterpunkt am Fuß, scheiterte allerdings am herausragend parierenden Daniel Zach im Tor des Gastes. Es sollte nicht die letzte Großtat des Schlussmanns aus Wallern an diesem Nachmittag bleiben. Die Hausherren agierten nämlich auch im Anschluss ungemein entschlossen und befreit, zeigten Freude und Spielwitz nach vorne und kamen so gleich zu mehreren guten Einschussmöglichkeiten in Durchgang eins. Einziges, aber zweifelsohne entscheidendes Manko: die Chancenverwertung.

Gäste kommen auf - Tore bleiben aus

Nach dem Seitenwechsel dann ein doch konträres Bild zur ersten Halbzeit: Die Gäste präsentierten sich fortan um einiges kompakter, agiler und vor allem durchschlagskräftiger im letzten Drittel und gewannen so mit Fortlauf der Partie immer mehr an Oberwasser. Darüber hinaus strahlten die Trattnachtaler insbesondere bei Standardsituationen stets eine brutale Gefahr aus – gleich zwei Mal mussten die Gastgeber auf der Linie klären. Aus dem Spiel heraus hatte Oliver Affenzeller wohl die beste Möglichkeit auf die Führung, vergab allerdings leichtfertig. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Denny Schmied in einer doch hitzigen Schlussphase nach einer Notbremse noch den roten Karton sah und frühzeitig vom Platz musste. Die Hausherren verpassten es in weiterer Folge in Überzahl noch den entscheidenden Treffer zu erzielen, womit es schlussendlich beim torlosen Remis blieb. Aufseiten des Aufsteigers sah auch Patrick Peric in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Wir haben uns wie immer sehr viel vorgenommen. Ostermiething hat das aber sehr gut gemacht. Bei uns haben heute einfach die entscheidenden Dinge gefehlt, die es braucht, um hier zu gewinnen. Wir wollen jetzt am Dienstag in Pregarten eine bessere Leistung abrufen und alles daransetzen, ins Finale einzuziehen.“

Die Besten:

Union Ostermiething: Luka Ban (ZDM)

SPG Wallern/St. Marienkirchen: Daniel Zach (TW)

