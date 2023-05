LT1 OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Runde 25

Details Montag, 08. Mai 2023 10:29

Die 25. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging am Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie zentrale Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück auf das, was wirklich wichtig war.

Führung ausgebaut

Während die ASKÖ Oedt unbeirrt in Richtung Titel marschiert, kann der erste Verfolger aus Wallern jenes atemberaubende Tempo nicht mehr halten. Die Schatas-Truppe schoss am Samstag die SPG Pregarten mit 6:1 ab, feierte den vierten Sieg in Folge und baute den Vorsprung an der Spitze auf satte neun Zähler aus. Zudem ist man seit nunmehr 22 Runden unbesiegt. Die SPG Wallern/St. Marienkirchen stolperte indes und kam nicht über ein 0:0 beim Aufsteiger aus Ostermiething hinaus. In den jüngsten drei Partien blieb der Tabellenzweite somit zum zweiten Mal ohne eigenen Treffer.

Union Dietach in Top-Form

Nach dem Dritten Union Edelweiss (1:1 in St. Martin/M.) folgt die Union Dietach, die durch das 4:1 in Wels eine stolze Serie prolongierte. Die Ruttensteiner-Elf ist seit vier Runden ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum starke zehn Punkte. Die Union Mondsee (9. des Klassements) darf ebenfalls als Gewinner des Tabellenmittelfelds bezeichnet werden. In einer spannenden, umkämpften Partie setzte man sich knapp mit 1:0 in Micheldorf durch und trat damit den Beweis an, dass man in diesen Tagen und Wochen sichtlich an Stabilität zugelegt hat. Seit drei Matches konnte man nicht bezwungen werden. Die Ausbeute dabei: sieben Punkte.

Teams des untersten Tabellendrittels ziehen Tempo an

Der Abstiegskampf nimmt weiter an Dramatik zu. Dies liegt auch und vor allem daran, dass einige Mannschaften die Schlagzahl enorm erhöhen und somit mächtig Druck auf die Konkurrenz ausüben. Allen voran die DSG Union Perg, die den Tabellennachbarn aus Bad Ischl zuhause mit 3:1 schlug und diesen im Klassement kurzerhand überflügelte. Es war die perfekte Antwort der Mühlviertler auf zuletzt drei empfindliche Pleiten am Stück. Nach dem SV Bad Ischl folgt im Zwischenranking die SPG Friedburg/Pöndorf, bei der seit dem Trainerwechsel die Formkurve wieder nach oben zeigt. Dem beachtlichen 2:2 bei der weitaus besser klassierten Union Edelweiss ließ man nun einen sensationellen 2:0-Heimerfolg gegen den amtierenden Meister aus Weißkirchen folgen. Mit der Union Ostermiething gibt es ein weiteres Team des untersten Tabellendrittels, das am vergangenen Wochenende punkten konnte. Das 0:0 gegen den Zweiten aus Wallern war das zweite torlose Remis in Folge. Beim FC Wels gehen indes langsam, aber sicher die Lichter aus. Das 1:4 gegen die Union Dietach war die fünfte Pleite in Serie. Auf die Union Ostermiething fehlen bei einem Spiel mehr schon neun Zähler.

Fotocredit: Helmut Dietmaier

