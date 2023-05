Keeper aufgepasst: Das Eagle Academy Torwartcamp findet im Juli 2023 statt!

Details Dienstag, 09. Mai 2023 21:54

Das Eagle Academy Torwartcamp feiert am 15. und 16. Juli seine Premiere! Das Camp richtet sich an Jungs und Mädchen im Alter von 8 bis 16 Jahren, die ihre Torwartfähigkeiten verbessern möchten. Erfahrene Trainer werden den Teilnehmern helfen ihre Reflexe und Techniken zu verbessern, um noch bessere Leistungen auf dem Feld zu erzielen. Das Sommercamp verspricht zwei Tage voller Spaß, Herausforderungen und intensivem Training. Melden Sie Ihr Kind noch heute an und lassen Sie es Teil der Eagle Academy Teams werden!

Das Eagle Academy Torwart Sommercamp findet auf dem Union Edelweiss Platz in Linz statt und bietet allen torwartbegeisterten Kindern und Jugendlichen die perfekte Gelegenheit, ihre Fähigkeiten auf dem Platz zu verbessern und sich von erfahrenen Trainern und Torhütern inspirieren zu lassen.

Das Trainingslager wird insgesamt vier Trainingseinheiten umfassen, wobei jede Einheit zwei Stunden dauern wird. Inbegriffen ist auch ein hochwertiges Mittagessen, um sicherzustellen, dass die Spielerinnen und Spieler ausreichend Energie haben, um das Beste aus ihren Trainingseinheiten herauszuholen.

Zusätzlich sind hochwertige Eagle Torwarthandschuhe und ein Eagle Nike T-Shirt im Preis inbegriffen, damit die Teilnehmer optimal ausgestattet sind und auf dem Platz eine gute Figur machen.

Das Team von Nurediniproductions wird vor Ort sein, um das Camp in Foto und Video festzuhalten, damit jeder Teilnehmer eine bleibende Erinnerung an das Sommercamp mit nach Hause nehmen kann. Das Sommercamp steht unter dem Motto "Spaß im Vordergrund", und die Teilnehmer werden viel Gelegenheit haben, neue Freundschaften zu schließen und Spaß am Spiel zu haben.

Das Eagle Academy Torwart Sommercamp bietet den perfekten Mix aus professionellem Training, hochwertiger Ausrüstung und einem unvergesslichen Erlebnis auf dem Platz. Es ist die ideale Gelegenheit, um die Fähigkeiten zu verbessern und das Torwartspiel zu perfektionieren, während man gleichzeitig neue Freundschaften schließt und jede Menge Spaß hat. Die Teilnehmer werden sich mit Sicherheit noch lange an das Sommercamp erinnern und von den Erfahrungen und Erkenntnissen profitieren, die sie auf dem Platz gemacht haben.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf der Website unter www.eagleacademy.at/sommercamp.

Wir empfehlen Ihnen, sich so früh wie möglich anzumelden, da die Plätze begrenzt sind.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und unterhaltsame Zeit mit unseren Torwarttalenten!