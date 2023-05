Trainer-Hammer: Union Edelweiss präsentiert neuen Chefcoach!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 18:34

Turbulent waren sie, die vergangenen Wochen bei der Union Edelweiss. Anfang Mai gab der Tabellenvierte der LT1 OÖ-Liga die Trennung von Ronald Riepl, der zu Saisonbeginn übernommen hatte, bekannt. Zudem bringt man die PS im Meisterschaftsbetrieb aktuell nicht wie gewünscht auf die Straße mit drei Remis in Folge gegen jeweils schwächer klassierte Teams. Heute verkündete der Verein, dass man mit Stefan Kuranda einen Nachfolger für Riepl gefunden hat. Außerdem vermeldeten die Linzer drei Neuzugänge.

Tolle Vita

Kuranda feierte in der Vergangenheit bereits beachtliche Erfolge mit dem ASV St. Marienkirchen und Hertha Wels. Aktuell coacht er noch die ADmira Linz, von welcher er sich nach Saisonende verabschieden wird. Bis dahin wird er sich noch voll auf seine Aufgabe beim Tabellenzehnten der Landesliga Ost konzentrieren. „Stefan war von Anfang an unser Wunschkandidat und wir freuen uns, dass wir so rasch und unkompliziert eine Einigung erzielen konnten. Sowohl die Union Edelweiss als auch Stefan Kuranda sind von der Qualität des Kaders überzeugt sowie davon, die kommenden Jahre erfolgreich bestreiten zu können. Stefan wird fachlich sowie menschlich den Verein bereichern“, verkündet die Union Edelweiss in einer Pressemitteilung. Tormanntrainer Ünal Nuredini und Physio Manfred Rothbauer bleiben weiterhin an Bord. Der Verein hofft nun, zeitnah das komplettierte Trainerteam präsentieren zu können.

Drei Neuzugänge

Die Union Edelweiss gab außerdem den Transfer von Christian Rausch bekannt. Der 26-jährige Mittelfeldakteur wechselt von der Union Naarn zum OÖ-Ligisten. „Christian war beziehungsweise ist einer der auffälligsten Spieler der aktuellen Saison in der Bezirksliga Ost. Wir sind der Überzeugung, dass mit seinem Spielertypus neue Akzente im Mittelfeld gesetzt werden können, und wir freuen uns auf einen sehr spannenden Spieler“, betont der Verein aus der Landeshauptstadt. Außerdem stoßen mit Defensiv-Allrounder Mathias Ablinger und Fabio Weissenberger, der in der Offensive beheimatet ist, zwei 21-jährige Zukunftshoffnungen zur Truppe. Das Duo kommt von ADmira Linz. Beide Transfers wurden jedoch unabhängig von der Cheftrainer-Entscheidung bereits vor einigen Wochen fixiert. „Beide Spieler besitzen unglaubliches Potential und haben bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie trotz ihres noch jungen Alters eine wichtige Stütze in der Landesliga sind. Wir freuen uns, dass sie sich entgegen zahlreicher Angebote für uns entschieden haben, und sind überzeugt, mit diesen Neuverpflichtungen frischen Schwung und Elan in unser Spiel zu bringen“, betont die Union Edelweiss.

Am kommenden Samstag ist man wieder in der OÖ-Liga im Einsatz, wenn man die Reise zum Aufsteiger aus Ostermiething antreten muss.

Fotocredit: Union Edelweiss

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei