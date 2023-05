Oedt-Präsident Franz Grad: "Es ist belanglos, ob die Klotüre nach außen oder nach innen aufgeht!"

Details Sonntag, 14. Mai 2023 21:11

Die ASKÖ Oedt steht in der LT1 OÖ-Liga nach 26 Runden mit 58 Punkten souverän an der Tabellenspitze und dominiert Oberösterreichs höchste Amateurliga förmlich nach Belieben. Im LT1-Interview stand Präsident Franz Grad an diesem Wochenende LT1-Sportchef Wolfgang Irrer Rede und Antwort und gab einmal mehr interessante Einblicke.

Franz Grad spricht Klartext

Auf die Frage, wie es in Oedt wohl weitergeht, antwortet der Präsident: "Dass Oedt weiterhin existieren wird und sich bemühen wird, in beiden Ligen vorne mitzuspielen. Jetzt sind wir aber überrumpelt worden von Eitelkeiten gewisser Leute, die da glauben, man muss jetzt eine Lizenzierung in der OÖ-Liga einführen auf niedrigstem Niveau, um möglichst den einen Verein, der da ja unerwünscht ist - von wem auch immer - (zu ärgern, Anmerkung Redaktion) - von diesen "Missgünstlingen". Dann machen wir das. Wir werden sehen, ob sie damit durchkommen. Ich finde es schade, dass der Verein so eine Lizenzierung überhaupt zulässt. Es ist wirklich für den sportlichen Bereich belanglos, ob die Klotüre nach außen oder nach innen aufgeht. Jetzt übertrieben gesagt. Davon verstehen die beiden Herren, die das gemacht haben, ja sowieso nichts. Das müsste der Verband abfedern."

Franz Grad gibt in weiterer Folge auf die Frage, ob es sinnvoll wäre, aus der "Ich-muss-aufsteigen-" eine "Ich-kann-aufsteigen-Bestimmung" zu machen, eine unmissverständliche Antwort: "Da werden wir versuchen, den Fußballverband dorthin zu bitten. Wir werden das nachdrücklich machen. Ich bin nämlich der Meinung, dass man eh nur mit dem Dr. Götschhofer sprechen kann. Aber die Misslinge rund um ihn, das sind die, die sagen, der kann, der will, der tut, was er will. Stimmt nicht. Wir wollen nur in Ruhe für den Sport arbeiten können. Letzten Endes sponsern wir den auch. Und man muss nur nachdenken. Sponsoring wird in Zukunft nicht einfacher werden."

