OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Spieltag 27

Details Montag, 22. Mai 2023 15:48

Die meisten Mannschaften der LT1 OÖ-Liga waren am vergangenen Wochenende im Einsatz. In der Analyse blickt Ligaportal.at noch einmal zurück auf das, was wirklich wichtig war. Der Spitzenreiter und Fast-Meister ASKÖ Oedt hatte spielfrei. Auch der Tabellenzweite aus Wallern bestritt kein Match. Das Kräftemessen mit der SPG Pregarten wird am kommenden Montag nachgeholt.

Vorentscheidung im Rennen um Platz drei

Die Union Dietach gehört weiterhin zu den formstärksten Teams der Liga. Am Wochenende gewann man in Micheldorf mit 1:0. Es war der dritte Sieg en suite und die sechste ungeschlagene Partie in Folge. Somit ist der dritte Rang im Endklassement für den Aufsteiger zum Greifen nah. Mittlerweile hat man vier Zähler Vorsprung auf die Union Edelweiss (2:2 in Ostermiething). Der Polster auf die SU St. Martin/M. (2:2 in Perg) beträgt sechs Punkte, wobei die Mühlviertler noch ein Spiel mehr in der Hinterhand haben.

Gewinner des Tabellenmittelfelds

Nach zwei Niederlagen am Stück ohne Torerfolg meldete sich der amtierende Meister aus Weißkirchen zurück und bog die Union Mondsee auf eigenem Kunstrasen mit 2:1. In der Tabelle verbesserte man sich dadurch auf Position sechs. Zudem ist man weiterhin auf heimischer Anlage ungeschlagen.

So geht Abstiegskampf

Die SPG Friedburg/Pöndorf bleibt das formstärkste Team des untersten Tabellendrittels. Seit dem Trainerwechsel agiert die einst so kriselnde Truppe wie entfesselt. Am vergangenen Wochenende zwang man den besser klassierten ASK St. Valentin mit 2:0 in die Knie und feierte den dritten vollen Erfolg in Serie. Dabei kassierte man kein einziges Gegentor. Unmittelbar dahinter folgt im Ranking auf Rang zwölf der SV Bad Ischl, der in der 27. Runde die perfekte Antwort auf zwei empfindliche Pleiten am Stück gab. Den Tabellennachzügler FC Wels schlug man auswärts mit 3:1. Einen Punkt im Abstiegskampf holten jeweils die DSG Union Perg und die Union Ostermiething. Für die Perger war es die dritte ungeschlagene Partie in Folge. Dabei tütete man insgesamt fünf Zähler ein. Der Vierzehnte des Klassements aus Braunau stabilisierte sich indes mit dem 2:2 gegen die Union Edelweiss, nachdem man unter der Woche eine 3:5-Schlappe in Mondsee kassiert hatte. Der FC Wels muss unterdessen nach der siebten Niederlage am Stück wohl den bitteren Gang in die Landesliga antreten.

Fotocredit: Klaus Haslinger

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei