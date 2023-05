OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Spieltag 28

Details Montag, 29. Mai 2023 12:28

Die 28. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging am Wochenende über die Bühne und brachte die Entscheidung im Titelrennen mit sich. Außerdem wurden den Fans gleich mehrere spektakuläre Matches geboten. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück.

ASKÖ Oedt ist Meister

Ein 2:2 auf eigener Anlage gegen den Titelträger der Vorsaison reichte der ASKÖ Oedt, um die Meisterschaft vorzeitig einzutüten. Der Tabellenzweite aus Wallern (2:1 gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf) hat sieben Zähler Rückstand auf den Leader bei noch zwei ausstehenden Spielen. Die ASKÖ Oedt ist ein absolut verdienter Meister: An 21 der 28 absolvierten Runden stand man an der Spitze. Seit nunmehr 24 Matches ist man ungeschlagen. Fest steht auch: Den Vizemeistertitel kann der SPG Wallern/St. Marienkirchen niemand mehr wegschnappen.

Druck auf die Union Dietach wird größer

Der Aufsteiger aus Dietach hatte an diesem Wochenende spielfrei. Jenen Umstand nutzten die Union Edelweiss und die SU St. Martin/M., um näher an die Ruttensteiner-Truppe heranzurücken. Während die Union Edelweiss einen brutal ersatzgeschwächten sowie absolut überforderten Tabellennachzügler FC Wels mit 10:1 abschoss, feierte die SU St. Martin/M. den ersten Dreier nach fünf sieglosen Partien am Stück (2:1 gegen die Union Ostermiething). Auch der ASK St. Valentin ist ein Gewinner des Tabellenmittelfelds. Die Niederösterreicher rangen die Union Mondsee auswärts mit 1:0 nieder und gaben somit die perfekte Antwort auf die 0:2-Pleite in Friedburg vor einer Woche.

Teams des untersten Drittels punkten

Einen perfekten Abschluss vor eigener Kulisse realisierte der SV Bad Ischl, der am Samstag die SPG Pregarten dank einer starken Leistung mit 3:0 schlug. Es war der zweite volle Erfolg in Serie und der insgesamt dritte Sieg unter Neo-Trainer Thomas Heissl. Ihren beeindruckenden Erfolgslauf konnte die SPG Friedburg/Pöndorf zwar nicht fortsetzen, trotzdem sorgte man in Perg abermals für Bewegung auf dem Punktekonto (2:2). Die drei Matches andauernde Siegesserie riss somit. Seit nunmehr fünf Runden ist man aber ungeschlagen. Tabellenvierzehnter bleibt die Union Ostermiething, welche gegen die SU St. Martin/M. die 13. Saisonpleite kassierte. Dahinter scheint nur noch der FC Wels auf, für den die Situation immer düsterer wird. Gegen die Union Edelweiss setzte es die achte Pleite in Folge. Allein in den letzten drei Spielen musste man satte 18 Gegentreffer schlucken.

