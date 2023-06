Fußball-Akademie und Spielgemeinschaft – WSC Hertha und FC Wels bündeln Kräfte

Details Freitag, 02. Juni 2023 12:04

Dass der FC DMS Wels aus der LT1 OÖ-Liga und WSC HOGO Hertha aus der Regionalliga bestrebt sind, gemeinsame Sache zu machen, ist schon länger bekannt. In einer Pressemitteilung verkündeten beide Vereine nun die konkrete Umsetzung jenes Vorhabens. Diese umfasst insbesondere zwei Ebenen: die Professionalisierung im Nachwuchsbereich und die Realisierung einer Spielgemeinschaft im Erwachsenenfußball.

Akademie light

Bereits im November 2022 erfolgte eine Absichtserklärung, die gemeinsame Nachwuchsarbeit betreffend. Nun gelang ein weiterer Meilenstein. Zahlreiche Gespräche und Verhandlungen fanden statt, um das Projekt „Nachwuchszentrum“ und in weiterer Folge die AKA-light umzusetzen. Zunächst werden die Leistungsstufen der beiden Vereine ab der U14 bis zur U18 in einem Nachwuchszentrum zusammengefasst. Ab der Saison 23/24 stehen somit eine einheitliche gemeinsame Nachwuchsarbeit und Talentförderung im Zentrum. 2024/25 folgt die nächste Etappe im Sinne einer Professionalisierung im Nachwuchsbereich. Aus dem Nachwuchszentrum wird eine Akademie light, in welcher der Fokus auf eine Weiterentwicklung der technischen Fähigkeiten und des taktischen Verständnisses sowie auf Konditionstraining, Mentaltraining und Ernährung/Gesundheit gelegt wird.

Duales Ausbildungssystem aus Schule und Leistungssport

Um das Potential der jungen Kicker voll auszuschöpfen und ihre Karrierechancen zu verbessern, werden speziell ausgebildete TrainerInnen und ExpertInnen engagiert. Eine individuelle Betreuung und das Eingehen auf persönliche Bedürfnisse sollen eine Ausbildung auf höchstem Niveau garantieren. Ein duales Ausbildungssystem aus Schule und Leistungssport soll demnach nicht nur Spieler, sondern auch Persönlichkeiten entwickeln. „Regelmäßige Abstimmungen zwischen Trainern und Eltern mittels Entwicklungs- und Karrieregesprächen fördern eine enge und transparente Kommunikation“, betonen die beiden Vereine. Die gesamte Infrastruktur wird genützt: Sportanlage Wimpassing und Mauthstadion. In Wels geht man davon aus, dass die Stadt und die Region von einem gestärkten Ansehen profitieren. „Die Jugendlichen haben die Chance, ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihre Träume zu verwirklichen, während sie gleichzeitig eine solide Ausbildung für ihre Zukunft erhalten. Gemeinsam mit der Stadt Wels kann dieses Projekt finanziert und in die Realität umgesetzt werden. Ein großer Dank gilt vor allem Bürgermeister Dr. Andreas Rabl und Vizebürgermeister Sportreferent Gerhard Kroiß sowie den beiden Vereinen FC DMS Wels und WSC HOGO Hertha“, heißt es in der Pressemitteilung.

Spielgemeinschaft im Erwachsenenbereich

Mit 23.05.2023 einigte man sich außerdem auf eine Spielgemeinschaft – zur Förderung des Fußballsports in Wels und im Sinne einer fairen Partnerschaft. Für die Saison 23/24 werden beide Vereine als Spielgemeinschaft in der Regionalliga Mitte und in der OÖ-Liga antreten. „Unter dem gemeinsamen Namen WSC HOGO Hertha/FC DMS Wels wird ein neues Kapitel in der Welser Fußballgeschichte aufgeschlagen. Sämtliche sportliche Kompetenzen werden gebündelt und in die beiden Mannschaften der Spielgemeinschaft eingebracht“, verkünden die Vereine. Die Leitung der Spielgemeinschaft übernimmt Harun Sulimani (sportlicher Leiter WSC HOGO Hertha). Er ist für die Kaderzusammenstellung beider Teams verantwortlich und wurde von beiden Vereinen bestellt. Sowohl der FC Wels als auch WSC Hertha bleiben in ihrer Form bestehen und behalten ihre eigenen Strukturen. Zum Zweck der Spielgemeinschaft vertreten die beiden Obmänner diese gemeinsam nach außen.

