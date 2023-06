Paukenschlag bei der ASKÖ Oedt! Meistertrainer Jürgen Schatas tritt zurück

Details Sonntag, 04. Juni 2023 12:42

Nach dem feststehenden Titelgewinn in der LT1 OÖ-Liga tütete die ASKÖ Oedt gestern einen souveränen 3:0-Auswärtserfolg gegen den ASK St. Valentin ein. Unmittelbar danach verkündete Coach Jürgen Schatas eine Entscheidung, die für Aufsehen sorgte. Der Übungsleiter gab seinen Rücktritt mit Saisonende bekannt. Persönliche Gründe hätten hierfür den Ausschlag gegeben.

ASKÖ Oedt bedauert Entscheidung

„Diesen Schritt bedauert die ASKÖ Oedt sehr, ist dem Wunsch des Trainers aber selbstverständlich nachgekommen“, verkündet der Verein in einer Pressemitteilung. „Im Namen des Vereins darf ich mich bei Jürgen Schatas für die ausgezeichnete Arbeit bedanken. Mit seiner akribischen Arbeit hatte er einen großen Anteil an unserem Meistertitel in dieser Saison. Wir wünschen Jürgen für seine sportliche sowie private Zukunft natürlich nur das Allerbeste und freuen uns auf viele Besuche auf unserer Transdanubia Sportanlage“, fügt Geschäftsführer Alexander Gabriel an.

Nachfolger steht bereits fest

Ab der kommenden Saison wird Kurt Russ die Truppe betreuen, der in dieser Spielzeit die ASKÖ Oedt 1b in der Landesliga Ost in souveräner Manier zum Meistertitel führte. „Wir werden daher ab sofort den Trainermarkt sondieren, um auch hier wieder den bestmöglichen Nachfolger für Kurt zu finden“, heißt es in der Pressemitteilung. Am kommenden Mittwoch wird Jürgen Schatas indes das letzte Mal auf der Trainerbank sitzen, wenn der Meister auf eigener Anlage die Union Mondsee empfängt.

